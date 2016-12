Stjernefall før Tour de Ski

Det betyr at sesongens utgave av Tour de Ski er et par severdigheter fattigere. De to siste dagene har det blitt klart at russiske Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin er blant russerne som ikke får gå grunnet dopingmistanke.

Fra før har Petter Northug droppet Tour de Ski. Johannes Høsflot Klæbo er heller ikke med, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen står over. Fjorårsvinner Therese Johaug er som kjent utestengt, og får ikke delta.

– Naturligvis ønsker man at flere er på start, men er ikke der og noen er utestengt. Det kan ikke FIS gjøre noe med. Det er en beslutning som er gjort med andre eller hvis de ikke er i form kan de ikke gå Tour de Ski, sier Jürg Capol. Han er kommersiell leder i det internasjonale skiforbundet (Fis).

Norges lag til Tour de Ski: Ekspandér faktaboks Menn:

Hans Christer Holund (Lyn Ski), Sjur Røthe (Voss IL), Finn-Hågen Krogh (Tverrelvdalen IL), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Emil Iversen (IL Varden), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Martin Johnsrud Sundby (Røa IL), Niklas Dyrhaug (Tydal IL). Kvinner:

Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb), Kathrine Rolsted Harsem (Varden IL), Silje Øyre Slind (Oppdal), Ragnhild Haga (Åsen IL), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum IL), Kari Øyre Slind (Oppdal IL), Heidi Weng (IL i Bul), Lotta Udnes Weng (Nes Ski).

– Kjempestort tap

Onsdag måtte også svenske Calle Halfvarsson trekke seg. Han ledet verdenscupen fram til minitouren på Lillehammer.

– Det er et kjempestort tap for oss. Han kunne slåss helt i toppen. Det er veldig trist, men han har ikke hentet seg helt inn etter forkjølelsen han pådro seg i Davos. Han er ikke klar for Tour de Ski, sier landslagstrener Rikard Grip til SVT.

Onsdag ble det også klart at Anna Haag heller ikke stiller på startstreken i Val Müstair. Hun sliter med sår hals, og to av de største svenske håpene er da ute.

– Det er to store forfall, Vi har Stina Nilsson, Charlotte Kalla og Marcus Hellner. Det er en Tour som passer Marcus bra, og jeg håper han er med helt i toppen, sier Grip.

Tour de Ski 2016/2017, herrer Ekspandér faktaboks 31. desember: Sprint, fri teknikk 1. januar: 10 kilometer klassisk, fellesstart 2. januar: hviledag 3. januar: 20 kilometer, fellesstart med skibytte 4. januar: 15 kilometer fristil, jaktstart 5. januar: hviledag 6. januar: 10 kilometer fri teknikk, individuell start 7. januar: 15 kilometer klassisk, fellesstart 8. januar: 9 kilometer fri teknikk, jaktstart (opp alpinbakken)

Tour de Ski 2016/2017, kvinner Ekspandér faktaboks Dette er programmet for 2016/2017-sesongens utgave av Tour de Ski for herrer: 31. desember: Sprint, fri teknikk 1. januar: 5 kilometer klassisk, fellesstart 2. januar: hviledag 3. januar: 10 kilometer, fellesstart med skibytte 4. januar: 10 kilometer fristil, jaktstart 5. januar: hviledag 6. januar: 5 kilometer fri teknikk, individuell start 7. januar: 10 kilometer klassisk, fellesstart 8. januar: 9 kilometer fri teknikk, jaktstart (opp alpinbakken)

Mange nordmenn uteblir

Årets program gjør at mange av de store sprintkanonene står over Tour de Ski. Det er kun én sprint i år, og den kommer allerede første dag. Eksempelvis dropper sprint-kometen Klæbo Tour de Ski til fordel for Skandinavisk Cup. Og han er ikke den eneste.

– I år er det mange store profiler som ikke skal være med. Spesielt veldig mange norske, sier Jürg Capol.

En av årsakene kan også være VM i Lahti i februar. Et knallhardt Tour de Ski kan ødelegge for VM-formen.

– Noen vil hele tiden ha VM i hodet. De velger å forberede seg til VM, mens sier at de trenger Tour de Ski for å være gode til VM. Det finnes begge deler, og slik har det vært siden første gang Tour de Ski var på plass, sier Capol.