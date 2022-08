Stjerne senket Lillestrøm – tabbe ble avgjørende

Den tidligere Inter- og Roma-spilleren Radja Nainggolan ble den store helten for Royal Antwerp i det første oppgjøret mellom lagene i serieligakvalikken.

Den belgiske stjernen var kontant foran mål da Tom Pettersson klønete det til. Svensken spilte ballen rett i føttene på Koji Miyoshi som sendte ballen til Nainggolan.

Tabben, som skjedde like etter pause, skulle bli starten på slutten for Lillestrøm. Like før slutt punkterte Nainggolan kampen med sitt andre for kvelden.

– Vi slipper inn drittmål, sa Lillestrøm-back Vetle Dragsnes til VG.

Lillestrøm, som er nummer to i Eliteserien, tapte dermed 3–1 og får en tøff oppgave i returmøte i Belgia.

– Vi er litt preget av at det er et høyere nivå enn det vi er vant med å spille mot. Vi håndterte det ikke bra nok, sa Lillestrøm-spiller Pål Ándre Helland til VG etter kampslutt.

– Han scorer to og er en god fotballspiller, sa Helland om kampens spiller Nainggolan.

STJERNE: Nainggolan fører gjestene opp i 2–1 Foto: Javad Parsa / NTB

Tung start

Det var Magnus Knudsen som utlignet for hjemmelaget like før pause. Unggutten bredsidet ballen med venstrefoten, via en motspiller og i mål.

Scoringen må kunne sies å ha kommet mot spillets gang. Royal Antwerp hadde styrt spillet store deler av omgangen.

Belgierne fikk en pangstart på kampen da Dinis Almeida steg til værs på nærmeste stolpe og dunket inn 1–0 etter en corner.

Målscorer Knudsen innrømmet at Lillestrøm var heldige som gikk inn i garderoben med 1–1 til pause.

– Det var digg, men også litt ufortjent. Jeg håper ikke andre omgang blir det samme, jeg ønsker meg litt mer spill, sa han til VG.

UTLIGNET: Magnus Knudsen. Foto: Javad Parsa / NTB

Stjernespekket

Ønske ble ikke oppfylt for Lillestrøm, som måtte hente ballen ut av nettet like etter pause. Dermed må kanarifuglene vinne i Belgia for å sikre seg avansement i Serieligaen.

Royal Antwerpen, som ligger på andreplass i den belgiske ligaen etter to kamper, kom med et profiltungt lag til Åråsen. I tillegg til Nainggolan, var tidligere Tottenham-spiller Vincent Jansen i startelleveren til belgierne.

Laget trenes av Nederland-profil Mark van Bommel og har også tidligere Tottenham-stjerne Toby Alderweireld i stallen.

Returkampen spilles torsdag 11. august i Antwerpen. Dette er den tredje runden i serieligakvaliken.