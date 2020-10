Danmark – Norge 21 -28 (8–16)

Koronapandemien satte en effektiv stopper for mye håndball. Norge hadde ikke spilt en landskamp på ni og en halv måned – siden VM i Japan – da de møtte Danmark i firenasjonersturneringen torsdag.

For noen var det enda lengre siden de ikledde seg drakta med flagget på brystet. Skadeplagede Nora Mørk har ikke spilt for Norge siden møtet med Hviterussland 6. juni i fjor, altså for 485 dager siden.

Hun har faktisk bare spilt tre landskamper siden VM-finalen i 2017.

– Det var veldig gøy. Jeg har gledet meg veldig til denne kampen, og det var greit å bare bli kastet ut i det fra start, sier Mørk til TV 2.

Fem «gamle» stjerner tilbake

Det første målet på 16 måneder kom etter bare fire minutter.

TILBAKE: Nora Mørk har spilt flere kamper for Vipers denne sesongen, men for landslaget har hun ikke spilt siden 2019.

– Jeg er vilt imponert over det Nora gjør helt fra start her. Hun er tilbake og viser høy klasse. Man skal virkelig ikke ta feil av hva slags jobb det ligger bak et slik comeback etter så mye motgang, roser TV 2s ekspert Gro Hammerseng-Edin.

– Hun har vært fantastisk, sa kommentator Harald Bredeli.

Men det var ikke bare Mørk som var tilbake i det som i store deler ble en fest av en norsk kamp, hvor de ledet med åtte mål til pause.

Marit Malm Frafjord ga seg egentlig på landslaget i 2018, men bestemte seg for å satse videre mot OL. Veronica Kristiansen har vært ute med en belastningsskade i lang tid, og Amanda Kurtovic mistet også VM grunnet en korsbåndskade. Henny Reistad, som har slitt med ryggen, var den femte av stjernene som gjorde «comeback» mot Danmark.

TOPPET LAG: Norge stilte med sine aller største stjerner i den første landskampen siden VM i desember i fjor. Foto: Bo Amstrup / Bo Amstrup

Lite tid til EM

Det er bare drøye to måneder til EM på hjemmebane, og Norge har totalt bare seks kamper å forberede seg på å komme i gullform.

– Det er ikke mye tid, så vi må jobbe litt her og litt der, sa Hergeirsson til TV 2.

– Vi har hatt tre treninger sammen, så det er helt utrolig deilig at det sitter. Vi er gode til å lese hverandre, og har spilt sammen tidligere. Vi hadde et par treninger med mye misforståelser, men vi finner ut av det. Det er godt å få en sånn kamp med bare tre måneder til EM, forteller Mørk.

DRO TIDLIG IFRA: Norge ledet med det meste med 12 mål, men til pause stod det 16-8.

Mot Danmark fikk i hvert fall landslagssjefen se mye som fungerte: Silje Solberg reddet nesten 70 prosent av skuddene i første omgang, forsvaret tettet igjen, kontringene satt og Norge scoret. I andre omgang ble det gjort flere rulleringer, og Danmark var litt mer med på notene.

– Vi koste oss fra A til Å, det var spilleglede. Det var gøy at vi fikk bra flyt til tider, sier Mørk.

Likevel endte det med trygg sjumålsseier. Lørdag venter Frankrike, og søndag Montenegro.