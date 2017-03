Da Stina Nilsson slo Maiken Caspersen Falla i spurten i den siste verdenscupsprinten for sesongen, var ikke den norske skiløperen langsint.

For selv om seieren i rennet røk, kunne hun juble høyest. For da hun, med nød og neppe, kom seg til semifinalen, var det klart at hun igjen vant sprintcupen sammenlagt.

– Det er veldig stort å få med seg den to år på rad. Det er litt uvirkelig, sier Falla når hun har fått krystallkula.

Nervøs før sprinten

Selv om hun ledet cupen før rennet i Canada, var Falla langt fra sikker på at det skulle gå veien. For i forrige sprint, i Drammen, røk hun ut allerede i prologen.

VANT: Stina Nilsson vant sin andre verdenscupseier på rad etter seieren i Québec. Her etter seieren i Drammen i forrige uke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har vært veldig nervøs for i dag, etter som jeg kunne tape den med en lik prestasjon som den jeg hadde i Drammen, sier en lettet Falla.

Lagvenninne Marit Bjørgen er imponert over 26-åringen Falla, som nå har to sprintkuler til premieskapet.

– Det er veldig artig med Maiken. Det var litt nervepirrende etter det som skjedde i Drammen, men hun har vært suveren gjennom hele vinteren, sier Marit Bjørgen om lagveninnen.

Weng sikret sammenlagtseieren

I tillegg til at Falla sikret sprintkula, feide Weng all tvil tilside i verdenscupen sammenlagt. Hun tok seg til finalen på sprinten, og gjorde det derfor umulig for Krista Pärmäkoski å ta igjen henne, to renn før sesongen er over.

– Det sier litt om laginnsatsen vi har, mener Falla.

Også Bjørgen gledet seg over laget.

– Det er veldig bra, det er veldig fortjent, sier hun.

STAVBREKK: Weng brakk saven og ble hektet av i finalen, da Stina Nilsson slo Maiken Caspersen Falla i spurten. Du trenger javascript for å se video. STAVBREKK: Weng brakk saven og ble hektet av i finalen, da Stina Nilsson slo Maiken Caspersen Falla i spurten.