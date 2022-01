– Jeg har ingen energi, er den eneste kommentaren Iversen har i en pressemelding sendt ut fra Norges Skiforbund 1. nyttårsdag.

Beskjeden kommer etter at Iversen ble nummer 28 i den klassiske sprintprologen lørdag morgen, og skulle ha gått i første kvartfinale mot blant andre Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes.

Det blir det ingenting av. Iversen har ifølge pressemeldingen dratt på hotellet og skal nå reise hjem.

– Ingen vits i å surre rundt

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Avgjørelsen er ikke direkte overraskende, etter sviktende form så langt i Tour de Ski for den allerede OL-uttatte trønderen.

– Det er ingen vits i å surre rundt og gå dårlige skirenn. Emil Iversen, på normalt nivå, skal være med i toppen av klassisk sprint i en tour. Når han har gått så dårlige renn som i touren nå, så er det best å bare komme seg hjem, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Ville hjem

SISTE HAN GJORDE: Emil Iversen over målstreken på sprintprologen i Oberstdorf 1. nyttårsdag. Så reiste han hjem. Foto: Terje Pedersen / NTB

Iversen har nærmest daglig under årets Tour de Ski signalisert at han vurderer å reise hjem til Norge. Han åpnet den første av seks konkurranser med exit i sprintprologen i sveitsiske Lenzerheide.

Så fulgte han opp med en sjokkerende svak 59.-plass på den klassiske 15 kilometeren dagen etter. Da uttalte han følgende til NRK:

– Å kjøpe en liter sprit på taxfreen i morgen er det som står nærmest i panna, og starte det nye året med blanke ark og vondt i hodet, og så får vi se.

Etter gårsdagens 15 kilometer fellesstart i fristil i Oberstdorf, sa han dette til TV 3:

– Jeg skal ikke fullføre touren, tror jeg. Det føles ikke som det er det riktige. Jeg må bare ta dag for dag, så får vi se.

Nyttårsfeiringen fant sted i Oberstdorf, men en prolog var alt Iversen orket på det nye året før han dro i nødbremsen.

– Det haster med å finne en OL-form

Og nå er det bare én måned og fire dager til 30 kilometeren med skibytte i OL. Det er én måned og ti dager til 15 kilometeren i klassisk stil.

– Det haster med å finne en OL-form. Det ser mørkt ut, men Iversen har reist seg før, sier NRK-ekspert Bjørn, som svarer følgende på hva trønderen bør gjøre nå:

– Komme seg hjem til trygge omgivelser og kjenne at kroppen fungerer normalt. Det er en forutsetning. Når kroppen gjør det, så er neste steg at han må begynne en akklimatiseringsperiode før OL. Det går i høyde. Det funker ikke å komme dit noen dager før. De to tingene må stemme nå.

Sterk Klæbo

BEST I PROLOGEN: Tour de Ski-leder Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB

En som ikke har problemer med OL-formen, er Johannes Høsflot Klæbo. Han var best av alle i det som var en sterk norsk prolog lørdag morgen.

Nærmest Klæbo fulgte russiske Aleksandr Terentjev, deretter Erik Valnes. Harald Østberg Amundsen ble nummer seks, Pål Golberg sju og Even Northug åtte i en sterk norsk prolog.

Også Martin Løwstrøm Nyenget gikk Emil Iversen er videre, mens Didrik Tønseth og Sjur Røthe røk ut. Iversen kommer altså likevel ikke til start i kvartfinalen.

Sprinten i Oberstdorf er den fjerde av seks etapper i årets Tour de Ski.