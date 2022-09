Rosenborg var svært gode og ble for sterke for Lillestrøm da de til slutt vant 3-1 etter scoringer av Casper Tengstedt og Ole Sæter.

Og den første scoringen var av det kontroversielle slaget. Det var Tengstedt som styret inn et skudd fra sin danske landsmann Carlo Holse.

Men på reprisene så det ut til at Tengstedt var i en klar offside, og at dermed målet ikke skulle stått.

Det fikk ekspertene i Eurosports studio til å reagere.

– Den situasjonen er ikke bare interessant, men den er feilaktig. Det er en meget svak avgjørelse av assistentdommer og hoveddommer. Den er ikke vanskelig å plukke opp engang, sa Gauseth.

– Skjønner ikke hvordan det er mulig

Også kollega Jonas Grønner var kritisk til at målet fikk stå.

– Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig å ikke få med seg den der, sa Grønner.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kom også med en noe syrlig melding på Twitter.

– Skjønner godt at assistentdommer bommet på den offsiden på Lerkendal. Må være vanskelig å se! Takk Gud for VAR fra 2023, skriver den tidligere Start-spilleren.

SKUFFET: Geir Bakke var ikke fornøyd etter å ha tapt på Lerkendal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

LSKs manager Geir Bakke velger å ikke fokusere for mye på 1-0-scoringen.

– Den er med, men sånn skjer i fotball. Vi slipper dem for lett på mål nummer to også. Det er helt unødvendig. Det er surt å få et offsidemål mot seg. Vi må klare å håndtere det også. Det er ikke sånn at Rosenborg valser over oss, men vi gjør ingen god bortekamp i dag, sier Bakke.

– Du føler deg sikker på at det var offside?

– Ja. Sånn som jeg så det var det offside.

– Er den så klar at den burde blitt sett av dommerteamet?

– Ja, det er den.

Men samtidig påpeker LSK-treneren at det er mennesker som står bak dømmingen og at slike ting kan skje.

– Det er trist at det skjer. Det er kjedelig for de involverte som det går utover, men det er kjedelig for dommertrioen også – de kommer nok ikke til å legge skjul på det, sier Bakke.

Dommeren innrømmer feil

Rekdal forstår skuffelsen til LSK-leiren.

– Jeg hadde vært like frustrert som Lillestrøm, jeg har ingen problem med å skjønne den følelsen, sier Rekdal til NRK og fortsetter:

– Det er uheldig. Vi er i hvert fall ikke i pluss på dommeravgjørelser, så de som mener det kan klappe igjen.

Dommer Rohit Saggi innrømmer at det var en feil fra dommerteamets side.

– Det er en klar offside. Det er uheldig at det skjer, sier Saggi til NRK.

Han innrømmer at de hadde feil fokus i situasjonen.

– Vi har evaluert situasjonen, og vi har kommet frem til at vi har fokus på feil spiller. Fokuset bør være å avgjøre om det bør være offside, så må fokuset være på retur. Det er for svak vurdering fra oss som team, sier Saggi.

Men så skulle altså ting bli enda verre for kanarifuglene. Få minutter senere sendte Sæter RBK opp i en 2-0-ledelse, og trønderne hadde en rekke sjanser til å øke ledelsen ytterligere.

TOMÅLSSCORER: Ole Sæter bidro sterkt til RBK-seier og scoret to mål på Lerkendal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sæter avgjorde

Men Lillestrøm skulle svare etter pause. Thomas Lehne Olsen reduserte med en klinisk avslutning, og dermed var gultrøyene plutselig med i kampen igjen.

Det skulle imidlertid være kortvarig. Rosenborg svarte umiddelbart da Sæter stanget inn 3-1 for trønderne. Det skulle også bli sluttresultatet, og nå ser det lovende ut med tanke på Europa-spill.

– Man hører ikke seg selv tenke, så dette var det råeste jeg har vært med på, sier tomålsscoreren til Eurosport etter kampen.

Med seieren klatrer RBK opp på tredjeplass i Eliteserien, med ett poeng foran Bodø/Glimt, som spilte uavgjort mot Haugesund søndag. Lillestrøm blir værende på andreplass, mens Molde har en gyllen mulighet til å få større luke ned til konkurrentene.

– Vi skal ha sølv eller gull. Tredjeplasser samler ikke vi på, sier Sæter om tabellsituasjonen.