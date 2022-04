Sterke reaksjoner etter NRK-avsløring i fitnessmiljøet: – Kjempetragisk

Det vises til henvendelse fra NRK hvor det redegjøres for hvilke beskyldninger som er rettet mot forbundet i forbindelse med Opheim-saken.

Det antas at NRK kjenner til at Opheim tok ut søksmål mot NBFF med et erstatningskrav på mellom 2 og 3 millioner kroner. Kravet ble fremmet nesten to år etter at det omtalte vedtaket ble fattet på Forbundstinget.

Det antas også at NRK kjenner til at partene etter forhandlinger ble enige om at forbundet utbetalte kr 200 000 til Opheim. Ved signering av dette forliket anså NBFF seg ferdig med denne saken, og ønsket å se fremover. Forbundet synes derfor det er trist at Opheim velger å bruke tid på en sak som nå er avsluttet i fellesskap, og etter enighet mellom partene. I den forbindelse påpekes det at det ikke er korrekt at forbundet ikke var interessert i dialog. Det ligger i forlikets natur at partene har hatt dialog, og og så blitt enige, i stedet for å la saken gå til doms.

I og med at partene har inngått et forlik vil ikke NBFF kommentere selve innholdet i forliksteksten, bakgrunnen for tvisten eller prosessen. Det vises derfor bare til forliket, som det antas at NRK har fått kopi av.

Det fremkommer av NRK sin henvendelse at det skal ha blitt laget en rapport om Opheim uten hennes kjennskap. Den omtalte rapporten ble utarbeidet av en uavhengig part, en regnskapsfører, basert på samtaler og møter blant annet med Opheim selv. Tilleggsuttalelsen, som NRK omtaler som «den nye rapporten» til regnskapsføreren er ingen endring av opprinnelig rapport, men en presisering av innholdet. Regnskapsføreren endret ikke sin konklusjon.

Når det gjelder Opheims kommentarer knyttet til økonomisk mislighold vises det igjen til forliksteksten, og da punkt 2 og 3 som spesifikt behandler dette.

Forbundet anser seg som nevnt ferdig med denne saken i og med at partene har inngått et forlik, og ønsker å bruke tiden fremover på å gjøre det forbundet skal – å gjennomføre stevner for sine medlemmer.