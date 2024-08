– Jeg vil nå legge denne utfordrende og svært uheldige perioden bak meg. Jeg kommer til å fortsette å sørge for å overholde ITIAs (Det internasjonale tennisintegritetsbyrået) antidopingreglement, uttaler den italienske tennisstjerna Jannik Sinner selv.

Italieneren testet positivt på to urinprøver, begge ble gjennomført i mars. Der ble det funnet stoffet Clostebol, som står på dopinglista.

Dette er altså det samme stoffet de fant da Therese Johaug ble utestengt for brudd på dopingreglene i 2016. I Johaugs tilfelle har hun forklart at det var en krem som hun brukte mot solbrente lepper.

Hun har hele tiden sagt at hun ikke visste at det var Clostebol i kremen.

VERDENSENER: Tennisstjerna Jannik Sinner vant nylig Rookwood Cup etter å ha slått Frances Tiafoe i finalen. Foto: Sam Greene / Reuters

– Latterlig

Ikke alle er enige i beslutningen. Tennisstjerna Nick Kyrgios reagerer kraftig på frifinnelsen.

– Latterlig, uansett om det var et uhell eller planlagt. Han ble testet to ganger med et ulovlig middel ... man bør bli utestengt i to år. Prestasjonene blir påvirket. Massasjekrem ... Ok, greit, skriver australieren på X/Twitter.

TORDNER: Nick Kyrgios er ikke fornøyd med frifinnelsen. Foto: Frank Franklin II / AP

Heller ikke Denis Shapovalov er imponert.

– Jeg kan ikke forestille meg hva alle andre spillere som ble utestengt for kontaminerte stoffer føler akkurat nå, skriver han på X.

– Ulike regler for ulike spillere, skriver tennisprofilen videre.

Den franske tennisspilleren Lucas Pouille ser også rødt i sosiale medier.

– Kanskje de bør slutte å se på oss som idioter? skriver franskmannen på X.

– Oppsiktsvekkende

Christer Francke, tennisekspert hos Max, mener det er oppsiktsvekkende at Sinner har blitt tatt for doping.

– Det er litt overraskende at man får beskjed om at noen blir tatt i doping og samtidig får høre at han er frikjent, sier han til NRK.

Tenniseksperten stusser litt over hele prosessen og påpeker at han er spent på hva som skjer videre i saken. Frikjennelsen kan fortsatt ankes av WADA og Det italienske antidopingbyrået (NADO Italia).

Han kan ikke huske å ha opplevd en lignende situasjon med en tennisener.

– Jeg vet ikke om noen verdensener som har blitt tatt. Det vet jeg ikke om, faktisk. Det er litt oppsiktsvekkende at det er verdenseneren, sier han.

NRK har forelagt ITIA kritikken som står i denne artikkelen, men har foreløpig ikke fått svar.

Tror på Sinners forklaring

Det er Det internasjonale tennisintegritetsbyrået som melder at en uavhengig domstol har besluttet at Sinner ikke bærer skyld eller har opptrådt uaktsomt.

I dommen heter det at sannsynligvis er det en av Sinners fysioer som har brukt kremen for å behandle et kutt på egen finger, og at stoffet senere har kommet inn i tennisstjernas system.

De skriver at vitenskapelige eksperter har konkludert med at Sinners forklaring er troverdig.

Her er hele uttalelsen til Sinner etter beslutningen:

FORKLARER SEG: Dette sier Jannik Sinner om beslutningen. Foto: Jannik Sinner / X

Pengepremiene og rankingpoengene fra Indian Wells-turneringen, der han nådde semifinalen, blir imidlertid strøket ettersom han leverte en positiv dopingtest i forbindelse med konkurranse.

WADA og Italias antidopingbyrå (Nado) har mulighet til å anke avgjørelsen.

Clostebol er blant annet kjent som et av de prestasjonsfremmende midlene som ble brukt av østtyske idrettsutøvere i glansdagene på 70- og 80-tallet.