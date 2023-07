Sterke reaksjonar etter absurde VM-scener – Røste fryktar fullt kaos

Absurde scener gjekk føre seg etter fektekampen mellom ukrainske Kharlan og russiske Anna Smirnova, som deltok som nøytral utøvar, under fekte-VM i Milano torsdag.

Etter at ukrainaren sigra, strekte russaren fram handa for å takke for kampen. Kharlan nekta å ta Smirnova i handa, slik fleire ukrainske utøvarar har gjort sidan den russiske invasjonen av Ukraina starta.

I staden strekte ho sverdet mot rivalen, før ho forlét matta.

Smirnova svarte med å bli igjen på matta i nærare éin time. Til slutt protesterte russaren på Kharlans handhelsingsnekt, som førte til at ukrainaren vart diskvalifisert.

– Skaper eit stort kaos

Hendinga har skapt overskrifter og debatt over heile verda. Erik Røste er blant dei som reagerer kraftig på scenene frå fekte-VM.

Den tidlegare skipresidenten, som no er styremedlem i Det internasjonale Skiforbundet (Fis), tviler på at kaosscenene torsdag blir dei einaste.

IDRETTSTOPP: Erik Røste ønskjer ikkje at russarar og belarusarar skal få delta i internasjonal idrett så lenge krigen i Ukraina held fram. Foto: Lise Åserud / NTB

«Eg har sagt det før, og gjentek det gjerne, IOC si avgjerd om å tilrå internasjonale særforbund om å la såkalla nøytrale russiske utøvarar få delta i internasjonale konkurransar igjen kjem til å bli eit stort kaos», skriv Røste på X, tidlegare kjent som Twitter.

Han utdjupar si bekymring ovanfor NRK:

– Det er først den dagen dette heilt meiningslause og brutale angrepet på Ukraina, og det ukrainske folket, blir avslutta at russarane bør få vere med i den internasjonale fellesskapen igjen. IOC si avgjerd ser vi skaper eit stort kaos som det vi opplevde i går kvar den ukrainske utøvaren blir diskvalifisert.

HELSENEKT: Ukrainas Olga Kharlan svarte med å trekkje fram sverdet då russiske Anna Smirnova rakk fram handa etter at ukrainaren sigra. Etter protest frå russaren enda det med at Kharlan vart diskvalifisert. Foto: AFP

IOC-president Thomas Bach har teke til orde for at russiske og belarusiske utøvarar skal få delta i OL under nøytralt flagg, men IOC har enno ikkje teke ei offisiell avgjerd.

– Ei avgjerd vil bli teken på eit passande tidspunkt. Vi låser oss ikkje til nokon dato på noverande tidspunkt, sa Bach onsdag.

Skjedde eit døgn etter ny regel

Møtet mellom Kharlan og Smirnova skjedde under eit døgn etter at den ukrainske regjeringa endra føringane sine mot eigne utøvarar, som har hatt eit generelt forbod mot å stilla opp mot russarar og belarusarar.

Det internasjonale fekteforbundet er eit av dei første særforbunda som har godteke russarar og belarusarar i meisterskap, rett nok under nøytralt flagg.

Røste meiner det er problematisk at nokre særforbund tillèt russisk og belarusisk deltaking, medan andre ikkje gjer det.

– Nokre internasjonale særforbund følgjer tilrådingane og andre ikkje. Og viss ein følgjer tilrådinga; kven og korleis skal det avgjerast kven som ikkje er ein del av forsvaret eller tryggingsstyrken og til slutt kven og korleis skal det avgjerast kven som ikkje har støtta krigen og regimet?, spør Fis-toppen.

– Eg trudde eg hadde hans ord

Torsdag seier Olga Kharlan i eit innlegg på Instagram at ho hadde fått grønt lys frå presidenten i Det internasjonale fekteforbundet (Fie) til og ikkje ta Smirnova i handa.

– Eg trudde eg hadde hans ord, men tydelegvis ikkje. Ukrainske utøvarar er klare for å konkurrere mot russarar, men vi vil aldri ta dei i handa, seier Kharlan.

SKUFFA: Olga Kharlan publiserte ein video på Instagram der ho var tydeleg skuffa over Fies handtering av handhelse-nekten. Foto: Reuters

Vadym Gutzeit, idrettsminister i Ukraina, uttalte på ein pressekonferanse etter kampen torsdag at han hadde snakka med Fie, der han sjølv sit i styret, på førehand om at ukrainske fektarar ikkje kom til å handhelse på russiske konkurrentar.

NRK har lagt fram påstandane for presidenten i Fie, men har førebels ikkje fått svar.

«Skittent spel med handhelsings-showet»

Hendinga har igjen sett full fyr på diskusjonen om russiske og belarusiske utøvarar bør få delta i internasjonal idrett.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) gjekk ut etter hendinga i går og bad internasjonal idrett om å opptre med «sensibilitet» i konkurransar mellom ukrainske og russiske utøvarar.

Ifølgje CNN har presidenten i Det ukrainske fekteforbundet, Mikhailo Ilyasjev, sagt at dei vil leggje inn ein protest på diskvalifiseringa.

GAMMAL KRIGSKUNST: Ukrainske Olga Kharlan vann over Anna Smirnova i opningskampen i VM, men Smirnova brukte ein annan krigstaktikk etter kampen ifølgje Ukrainas utanriksminister. Foto: AFP

I fekting er reglane er tydelege på at ein blir ekskluderte dersom ein ikkje handhelsar før og etter kamp, på både dommar og motstandar.

Utanriksminister Dmytro Kuleba har også gått hardt ut på Twitter og skulda Smirnova for å bruke militære taktikkar på matta:

– Anna Smirnova tapte den rettferdige konkurransen og bestemde seg for å bruke skittent spel med handhelsings-showet. Dette er nøyaktig korleis den russiske hæren opptrer på slagmarka. Olga Kharlan vann konkurransen rettferdig og viste verdigheit.

Russiske Smirnova har førebels ikkje uttalt seg om hendinga.