Sterke protester i fotballverden – storklubb fjerner russisk sponsormerke

Roman Jaremtsjuk feiret målet sitt for Benfica mot Ajax med å dra av seg trøyen og vise frem det ukrainske riksvåpenet onsdag kveld.

26-åringen scoret målet som ga laget hans uavgjort 2-2 mot Ajax og viste deretter en svart skjorte med Tryzub-symbolet, Ukrainas riksvåpen.

– Jeg ønsket å støtte landet mitt, forklarte han etter kampen.

– Jeg har tenkt mye på det som skjer og er redd for hva som kan skje videre, sier han, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Jaremtsjuk opplyser at klubben har støttet ham etter Russlands angrep mot hjemlandet.

– De ønsket å gjøre alt for å hjelpe meg. Jeg har takket dem, selv om alt er bra for øyeblikket, forteller han.

«Jeg kan ikke vike»

Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko er en annen idrettsutøver fra Ukraina som har markert sin støtte for hjemlandet.

«Landet mitt tilhører ukrainere og ingen vil noen gang kunne tilegne seg det. Vi vil ikke gi opp! Ære til Ukraina», skriver han blant annet på Instagram.

Zintsjenko debuterte som landslagsspiller for Ukraina i 2015 og har til sammen 48 landskamper.

Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko er en av mange idrettsutøvere som har engasjert seg etter Russlands angrep mot Ukraina. Foto: CARL RECINE / Reuters

Urolighetene har også fått West Ham-spiller Andrij Jarmolenko til å engasjere seg på sosiale medier. «Pray for Ukraine» er den ukrainske fotballspillerens budskap på Twitter under emnetaggen #nowar.

Jarmolenko startet sin karriere i den ukrainske klubben Dynamo Kiev og ble der til han begynte i Borussia Dortmund sommeren 2017.

«Jeg oppfordrer ukrainere til å forene seg», kommenterer Jarmolenko i et lengre innlegg på Instagram.

Russlands fotballstjerne Fjodor Smolov tar også avstand fra den russiske invasjonen av Ukraina.

På Instagram har Dinamo Moskva-spilleren publisert et svart bilde med teksten: «Nei til krig».

Ifølge den brasilianske reporteren Fábio Aleixo, som har base i Moskva, er Smolov den første store fotballstjernen som går ut mot krigen i Ukraina.

AP: Mesterligafinalen flyttes

Det koker altså i fotballverden etter Russlands angrep mot Ukraina, og ikke bare blant fotballspillerne.

Uefa innkalte til et ekstraordinært møte fredag, og mest sannsynlig betyr det at mesterligafinalen i fotballen vil bli flyttet fra Russland og St. Petersburg.

Nyhetsbyrået AP hevder at Uefa kommer til å flytte finalen. Det opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået.

Det er Uefa-president Aleksander Ceferin som har tatt valget om å avholde møtet.

«Med tanke på utviklingen i situasjonen mellom Russland og Ukraina det siste døgnet har Uefa-presidenten besluttet å innkalle til et ekstraordinært møte fredag klokken 10 for å diskutere og ta de nødvendige beslutningene», skriver Uefa.

Det svenske fotballandslaget har i tillegg annonsert at det ikke vil spille en eventuell playoffkamp i VM-kvalifiseringen i Russland, skulle begge lag ta seg videre fra første runde.

Uefa-president Aleksander Ceferin har innkalt til ekstraordinært møte. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Sverige skal møte Tsjekkia i sin semifinale, mens Russland møter Polen. Vinnerne av de to kampene skal møtes til en finale der vinneren blir klar for VM-sluttspillet i Qatar senere i år.

Det svenske fotballforbundet sier ifølge nyhetsbyrået TT at det ikke er aktuelt å stille til en eventuell finalekamp mot Russland på russisk jord. Vinner både Sverige og Russland, er kampen satt opp til å gå i Moskva.

– I dag kjennes det helt utenkelig, sier fotballpresident Karl-Erik Nilsson torsdag.

Den tyske fotballklubben Schalke blir sponset av det russiske naturgasselskapet Gazprom, og har det vanligvis som hovedsponsor på drakten sin. Men klubben opplyser at de ikke skal ha selskapet på drakten i de kommende kampene.

Shakhtar-spillere våknet opp til eksplosjoner

Manager i ukrainske Dynamo Kiev nå er Mirceu Lucescu.

Han kommer egentlig fra Romania, men har i likhet med andre fotballprofiler fra Ukraina valgt å vise sin motstand mot den russiske krigføringen.

– Jeg vil ikke forlate Kiev og returnere til Romania, jeg er ingen feiging. Jeg håper denne krigen som ble startet av mennesker uten hjerne vil bli stoppet så snart som mulig. Jeg trodde aldri det var mulig at denne krigen skulle begynne, sier han.

Den italienske Shakhtar Donetsk-treneren Roberto De Zerbi forteller at han og Shakhtar-spillerne befinner seg i Kiev om dagen. De våknet til dramatiske scener.

– Jeg befinner meg på rommet mitt. I dag er ikke en god dag, sier De Zerbi til Sportitalia.

I KIEV: Shakhtar-trener Roberto De Zerbi befinner seg på et hotellrom i Kiev. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

– Jeg har ventet på at forbundet skal utsette sesongen, inntil det faktisk skjedde. Uansett, jeg har ikke bevegd meg. Jeg er her for å jobbe med idrett, og jeg kan ikke vende ryggen til fansen. Det er 13 brasilianske spillere her (på hotellet) og jeg er her med støtteapparatet. Vi kunne returnert hjem, men vi foretrekker å vente. I natt våknet vi opp til eksplosjoner, sier De Zerbi videre.

Ukraina har nå stengt luftrommet for sivile flygninger, så De Zerbi kan komme til å slite med å forlate landet.

Den ukrainske fotballigaen bestemte torsdag å sette en stopper for de kommende kampene som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er noe som er vanskelig å forklare til våre kjære, som ber oss om å returnere. Nå håper jeg myndighetene og ambassaden hjelper oss. Jeg er optimistisk, og hvis jeg kunne gått tilbake i tid, ville jeg gjort det samme, sier italieneren.