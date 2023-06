– Det var veldig stort og veldig gøy. Det var en stor, stor glede, sier den ferske idrettspresidenten til NRK etter å ha tørket gledestårene.

– Jeg er et følelsesmenneske. Jeg gråter hver gang jeg er på et idrettsarrangement og nasjonalsangen kommer. Så jeg visste at det kunne komme, fortsetter hun.

NY PRESIDENT: Zaineb Al-Samarai Foto: Geir Olsen / NTB

Samtidig hagler gratulasjonene:

For presidentvalget ble en overveldende suksess for 35 år gamle Zaineb Al-Samarai.

Hun fikk hele 138 stemmer. Kjøll mottok 29.

Salen reiste seg og klappet, gratulerte og klemte den nye presidenten så fort resultatet var klart, men få virket overrasket.

En kartlegging gjennomført av NRK viste at hun allerede for flere uker siden hadde sikret seg massiv støtte både i kretser og særforbund. Også flertallet i valgkomiteen hadde Al-Samarai som sin foretrukne kandidat.

Men Idrettstingets tredje dag var likevel ikke uten temperatur.

Både norsk presse og spillet i kulissene fikk delegatene til å heve stemmen.

Det nye idrettsstyret Ekspander/minimer faktaboks President: Zaineb Al-Samarai 1. visepresident: Arne Bård Dalhaug 2. visepresident: Sondre Sande Gullord Styremedlem: Mia Larsen Sveberg Styremedlem: Sebastian Henriksen Styremedlem: Astrid Strandbu Styremedlem: Marco Elsafadi Styremedlem: Ole Rogstad Jørstad Styremedlem: Elisabeth Faret Styremedlem: Erik Unaas Styremedlem: Sara Stokken Rott

Uhrenholdt Jacobsen: – Oppriktig bekymret

Klokken 10.15 søndag formiddag startet valget. Da hadde Idrettstinget vært samlet siden fredag morgen, og over 15 timer med forhandlinger og debatt var tilbakelagt.

Likevel var det var først på dag tre at forsamlingen tok skikkelig fyr.

Styremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok ordet for å kritisere både pressens negative fokus og det hun beskrev som kunnskapsløse påstander.

TOK ORDET: Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde mye på hjertet. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi har lagt bak oss en periode med usedvanlig mange saker om norsk idrett i mediene. Det er en trist erkjennelse at det har handlet altfor lite om prestasjoner, sa Jacobsen.

– Vi trenger ikke flere unyanserte angrep mot kollegaer i fora som aldri gir rom for god dialog, fyrte hun videre fra talerstolen, muligens med henvisning til både styremedlem Marco Elsafadis uttalelser om Berit Kjøll tidligere i år.

Den tidligere langrennsløperen påpekte videre at hardt arbeid og tålmodighet alltid lønner seg i den utøvende idretten.

– Nå er jeg oppriktig bekymret for at den frivillige idretten skiller seg fra dette, sa hun med stor innlevelse, før hun mottok stående applaus fra salen.

Etter valget forklarer hun bakgrunnen for tordentalen overfor NRK:

– Det er noe med at det har vært veldig mye støy, som jeg har opplevd tar oss bort fra det vi egentlig skal drive med, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Det er ikke med letthet jeg går opp på den talerstolen. Jeg har ikke vært lenge nok i gamet til at jeg synes det er superkomfortabelt, erkjenner hun.

«Verdensmesterskapet i å snakke stygt»

Også Anne Farseth, president i Norges Friidrettsforbund, og Anne Lise Bratberg fra Trøndelag idrettskrets kritiserte medias rolle i valgkampen fra talerstolen.

Sistnevnte beskyldte pressen for heksejakt.

UTEN FILTER: Håndballpresident Kåre Geir Lio mente det har vært et «verdensmesterskap i å snakke stygt om Berit Kjøll». Foto: Geir Olsen / NTB

Håndballpresident Kåre Geir Lio, Kjølls mest profilerte støttespiller, brukte også tid på å trekke frem alt som har foregått i kulissene.

– Det må ha vært krevende, Berit, å bli utskjelt i det som kan kalles «verdensmesterskapet i å snakke stygt om Berit Kjøll». Når en av dine ville ha jobben din uten å si fra, når du blir æreskjelt av et idrettsstyremedlem i riksmedia. Når deler av ditt eget lag gikk mot deg i media. Når du blir beskyldt for løgn av ansatte i egen organisasjon. Når media vet mer enn deg om styrets indre liv. Det må ha vært vanskelig, ramset Lio opp.

Han ga henne sin fulle støtte og hyllet jobben som var gjort:

– Du valgte stø kurs mens bakvaskemaskinen rullet.

Glad for støtten fra scenen

De flammende innleggene til tross, ingen kunne forhindre at Kjøll tapte presidentvalget.

Selv tar hun nederlaget med fatning.

– Jeg er stolt og glad for det fine arbeidet vi har lagt bak oss, sier hun etter at resultatet er klart.

FERDIG: Berit Kjøll under Idrettstinget i Bergen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvordan var det å oppleve de støttende innleggene fra scenen?

– Det var veldig, veldig hyggelig. Det er den støtten jeg har følt at jeg har hatt hele tiden, og som jeg også føler at jeg har nå. Men det viktigste for meg er å gratulere Zaineb.

– Lio la vekt på at det må ha vært tøft for deg. Har han rett?

– Det har jeg lagt bak meg. Og det er grunnen til at jeg har stått støtt i dette, fordi jeg har klart det.

Birgit Skarstein, medlem av utøverkomiteen, er godt fornøyd med at Al-Samarai ble valgt:

– Hun er veldig dyktig, er stødig og har et strategisk blikk, så jeg tror det kan bli kjempespennende, sier Skarstein.

FORNØYD: Birgit Skarstein, medlem av utøverkomiteen. Foto: Geir Olsen / NTB

Nå håper utøverkomiteen på ro fremover, og at det blir mindre støy og negative overskrifter.

– Det har vært mye idrett som ikke har handlet om sportsutøvelse i media i det siste. Det bidrar absolutt ikke til å samle laget, men vi håper på litt mer ro nå, og at vi kan konsentrere oss om sakene og idretten fremover, forklarer Skarstein.