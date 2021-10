Sterk tid av Grøvdal

Haaland-comeback etter skadepause

Erling Braut Haaland er tilbake i spill mot Mainz lørdag, og spissen kan skyte Dortmund til tabelltoppen. Haaland pådro seg en skade i en lårmuskel etter et sammenstøt med Mats Hummels på trening. Dette satte ham utenfor i noen uker, og Haaland sto over både klubb- og landskamper. Han skal ha trent tilnærmet for fullt de siste dagene.