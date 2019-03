Sundby tok sitt 16. NM-gull og tredje på 10 kilometer, etter å ha vært ustoppelig i sporet. Han ledet ved hver eneste mellomtid, og i mål var han 17 sekunder foran Hans Christer Holund.

– Det er stas. Jeg synes NM er stort, og alle NM-gull betyr like mye, sier Sundby etter seieren.

Men etter rennet forteller han at han har latt seg inspirere av en bestemt russer, og at terpingen på teknikken hans allerede begynner å sitte. Allerede på fredagens NM-distanse kjente han at det hadde hjulpet.

– Jeg lærte litt av å gå sammen med Bolsjunov noen kilometer i Falun og det har jeg prøvd å jobbe med de siste ti dagene. Jeg synes at noe av det sitter bedre i dag enn det har gjort tidligere i skøyting, forteller gullvinneren.

På 15 kilometeren i Falun i midten av mars, fikk nemlig Sundby ligge i ryggen på russeren. Noe av det han så der har han tatt med seg i egen trening.

GULLSMIL: Sundby etter NM-gullet på 10 kilometeren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi løste det løpet så utrolig ulikt. Egentlig hadde jeg matchball på seier i Falun, for jeg fikk en utrolig fin rygg. Men så gikk han så annerledes enn meg, sier Sundby.

– Måten han gikk løypa på, ga meg noen ideer om hva jeg kan jobbe med frem mot neste sesong. Så jeg har begynt. Jeg liker ikke å vente med ting, så jeg har begynt litt tidlig.

Soleklart foran

Det ble et sekunddrama i mål før Sundby nærmet seg. Først tok tre løpere ny ledelse etter hverandre med kun et par sekunder som skilte, og så kom de sterkeste løperne på rekke og rad.

Didrik Tønseth krysset målstreken til ny ledelse, med en margin på to sekunder. Men Holund avsluttet godt, tapte ikke mye til Tønseth og tok over lederstolen. 35 sekunder skilte ned til Tønseth i mål.

Men Sundby var fortsatt i sporet og var mannen som kunne slå Holund. Og det gjorde han med god margin.

Dermed ble det sølv til Holund, og bronse til Didrik Tønseth. Vebjørn Hegdal var nære ved å snyte Tønseth for tredjeplassen, men havnet noen få sekunder bak.

SØLV: Femmilseksperten Hans Christer Holund tok sølvet bak Sundby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere viste form

Martin Johnsrud Sundby stod over rennene i Canada, og var derfor ikke døgnvill etter reisen hjem til Norge som noen av de andre. Tok ledelsen ved 2,2 kilometer, rett foran Sindre Bjørnestad Skar og Hans Christer Holund som også åpnet sterkt.

Skar viste distanseform, og tok ledelsen med 12 sekunder allerede ved 2,2 kilometer. Halvveis på 10 kilometeren holdt han fortsatt teten, med god margin ned til nest beste tid. I mål overtok han lederstolen fra Anders Gløersen, og måtte vente på at flere sterke løpere skulle nærme seg mål.

Sjur Røthe ble nevnt som favoritt før start, men sviktet totalt. I mål ble det kun en niendeplass på gullvinneren fra VM.