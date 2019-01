Sterk motstand mot Tvedt – sviktes av tidligere støttespillere

– Vi har lyst til å ære Tom for alt han har gjort. På noen områder syns vi at han har gjort en god jobb, men det politiske grunnlaget for at han skal bli valgt er ikke til stede, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Håndballforbundet er et av flere forbund som ikke ønsker at Tom Tvedt skal bli gjenvalgt som idrettspresident.

NRK har snakket med flere titalls ledere i både særforbund og idrettskretser i Norge. Flere og flere opplyser om det samme: De kommer ikke til å stemme på Tvedt når Norges idrettsforbund skal velge neste president i mai.

– Skjønner godt at han er skuffet

Da Tvedt ble lansert som presidentkandidat i 2015, var det håndballforbundet som lanserte han som kandidat.

Nå har håndballforbundet innstilt styreleder i Den norske Turistforeningen, Berit Kjøll, som neste president. De har med andre ord vraket Tvedt, som har 25 landskamper for håndballandslaget.

KRITISK: Kåre Geir Lio mener Berit Kjøll har alle kvalitetene som skal til for å være en god idrettspresident. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi, som andre, kjenner på et ansvar på å komme med gode kandidater til presidentvalget. Berit Kjøll syns vi var en god kandidat. Hun har mye erfaring og ferdigheter innen styrearbeid og en flott personlighet. Hun er et menneske vi tror er et godt valg som kvinnelig president i NIF, sier Lio.

– Forstår dere om Tom Tvedt føler seg dolket i ryggen?

– Jeg har hatt fine samtaler med Tom om dette. Jeg skjønner godt at han er skuffet, samtidig tror jeg han skjønner hvorfor vi har gjort som vi har gjort. Vi klarer å ha to ting i tankene samtidig: Å være glade i Tom og gjøre han så god som mulig, samtidig som vi ønsker å hjelpe Berit videre.

Også idrettskretsene svikter Tvedt

Som om ikke det var nok, er Tvedt også i ferd med å miste støtten fra idrettskretsene som tidligere har støttet han.

For et drøyt år siden var NIF i hardt vær. Da kartla Aftenposten hvilke idrettskretser som ønsket et ekstraordinært idrettsting for å vrak Tvedt. Den gangen var fem kretser for et slikt ting, åtte kretser var usikre, mens fire kretser (Oslo, Rogaland, Telemark og Østfold) ikke ønsket å kaste Tvedt.

Nå har Oslo idrettskrets snudd. Nylig gjorde de et styrevedtak på at de ønsket seg Sven Mollekleiv som neste president.

SPLID: NRK vet at det har vært intern uro i det sittende idrettstyret under Tvedts periode. Valgkomiteen har ansvar for å sette sammen et styreforslag som skal fungere godt sammen i fremtiden. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det å velge en president, handler om å velge en person, ikke å kaste en annen. Vi kan bare velge én president, sier leder i Oslo idrettskrets, Sveinung Oftedal.

– Hva har Tvedt gjort galt?

– Jeg vil ikke si at han har gjort noe galt. Det har vært en vanskelig tid med en nødvendig opprydning i norsk idrett. De som rydder, får selvfølgelig en utfordring, sier Oftedal.

NRK kjenner til at flere kretser som tidligere har støttet Tvedt nå skal være innstilt på en ny president.

Valgkomiteen snakker med flere

STYREERFARING: Berit Kjøll har blant annet vært styreleder i Den norske Turistforeningen. I dag er hun direktør i teleselskapet Huawei i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frem til nå har det vært fem offentlig kjente presidentkandidater, i tillegg til Tvedt som har lansert sitt kandidatur:

Arild Mjøs Andersen (president, triatlonforbundet)

Berit Kjøll (tidligere styreleder i DNT og direktør i Huawei Norge)

Geir Lippestad (advokat og tidligere byråd i Oslo (Ap))

Sven Mollekleiv (tidligere president, Norges Røde Kors og senior vice president i DNV)

Eirik Sørdahl (president, volleyballforbundet)

Samtidig har valgkomiteen mulighet til å snakke med og lansere egne kandidater. NRK vet at de har vært i kontakt med minimum to andre kandidater: Åsne Havnelid og Terje Riis-Johansen.

Havnelid er administrerende direktør i Norsk Tipping. Hun har tidligere uttalt at hun ikke ønsker å bli idrettspresident på det nåværende tidspunkt. Det har hun også sagt til valgkomiteen når de har tatt kontakt.

Terje Riis-Johansen har vært både landbruks- og matminister, samt olje- og energiminister i Norge. Han er også kandidat til å bli fylkesordfører i Telemark til høsten. Han har gitt samme beskjed til valgkomiteen som Havnelid.

– Vi har ryddet opp

Tvedt selv mener han har gjort en god jobb for norsk idrett. Han nevner at han har stått i stormen, ryddet opp i økonomi, vært leder når Norge tok rekordmange OL-medaljer i 2018, samt begynt på et omfattende moderniserings- og digitaliseringsprosjekt.

REKORD: Norge vant rekordmange gull under OL i Pyeongchang i 2018. Tvedt trekker frem at sportslig utvikling også er en del av en presidents oppgave. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har gjort mange endringer og ryddet opp. Det ansvaret tar jeg, både for det som har vært og det som kommer, så er det valgkomiteen som skal innstille til et nytt styre, sier Tvedt.

– Flere sier de ikke ønsker å stemme på deg. Hva tenker du om det?

– Det er en demokratisk organisasjon. Noe av styrken er at det er kandidater som kommer inn, så er det til slutt idrettstinget som velger. Jeg sa ja til å være idrettspresident for fire år siden, og har stilt meg til disposisjon igjen.

– Men har du muligheten til å vinne valget?

– Jeg har vært klar på at jobben som er gjort, er en ordentlig jobb. Det har gitt gode resultater. Så vil det alltid være diskusjon, det er sunt. Det viktigste for meg er at det er en samlet organisasjon, så er det idrettstinget som skal ta det valget for fremtiden, sier Tvedt.