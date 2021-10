Chelsea på topp

Chelsea slo Brentford 1-0 lørdag kveld etter en fin volley fra Ben Chilwell. Chelsea-keeper Edouard Mendy skal imidlertid ha en vesentlig del av æren for at det ble tre poeng for de blå.

Seieren gjør at Chelsea topper Premier League-tabellen med 19 poeng, ett poeng foran Liverpool og to foran Manchester City.