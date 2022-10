– Seriøst!? Forventer Mr. Bach fordømmelse fra oss??

Stepanova er blitt kjent for å ytre seg politisk via sine kanaler på sosiale medier – og ankerkvinnen fra langrennsstafetten i Beijing var snar da presidenten for Den internasjonale olymiske komité (IOC) ymtet frempå hva som skulle til for å slippe russerne til i internasjonale konkurranser.

I et sjeldent intervju med Corriere della sera snakker Bach om en mulig retur for russiske utøvere til internasjonale konkurranser. Temaet har vært heftig debattert den siste uken.

– De som har distansert seg fra regimet burde få lov til å konkurrere under et nøytralt flagg. Målet vårt er å få utøvere som har russisk pass, og ikke støtter krigen, tilbake i konkurranse, sier Bach.

I VATIKANET: IOC-president Thomas Bach hilste på paven og deltok på en sportskonferanse i Vatikanstaten fredag. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Tyskeren mener at IOC gjorde rett ved å utestenge russiske utøvere etter invasjonen, men at det ikke løser alle problemene. Han begrunner det med at de russiske utøverne ikke startet krigen.

Mener fordømmelse er utenkelig

– Jeg kan ikke tenke meg at noen av utøverne som var sammen med meg i Beijing-OL vil skrive under på et slikt dokument som Thomas Bach snakker om, skriver Stepanova i en melding til NRK.

Hun svarer ikke på direkte spørsmål om hun støtter annekteringen av Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. Langrennsløperen mener kravet er uhørt.

Stepanova sammenligner situasjonen sin med den til den israelske taekwondo-bronsevinneren fra OL i Tokyo, Avishag Semberg. Hun mener det bør være like krav for russisk og israelsk deltagelse i internasjonal idrett.

– Hvor mange uttalelser som var anti-regjering eller anti-krig måtte Avishag komme med før hun fikk konkurrere internasjonalt?

INSTAGRAM: Veronika Stepanova irriterer seg over det hun mener er forskjellsbehandling av russiske og israelske utøvere i internasjonal sammenheng. Foto: Instagram/@stepanova_nika01

NSF sender brev til FIS

Norges Skiforbund (NSF) har vært krystallklar i talen når det kommer til russisk deltagelse internasjonalt. Da de skjønte at russiske og belarusiske delegater ville delta under komitemøtene til Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) i Zürich, trakk de i nødbremsen og stod over samtlige møter med deres deltagelse.

Nå vil de stille enda hardere krav:

– Vi vil følge opp det med at vi oversender et brev til FIS, hvor man også tar standpunkt i at vi ønsker utestengelse av russiske og belarusiske representanter på ubestemt tid, sier Norges skipresident, Tove Moe Dyrhaug, til NRK.

PRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Dyrhaug sier at den norske reaksjonen får støtte hos andre nordiske land og at hun ennå ikke har mottatt negative tilbakemeldinger, verken fra FIS eller andre nasjoner. Mandag sendes brevet til FIS.

– Helt uaktuelt

Den 22. oktober møtes FIS-styret for å ta stilling til om russiske og belarusiske delegater skal utestenges fra å delta på møter, samt om de skal forlenge utestengelsen av utøverne.

– Hvordan vil NSF stille seg til å konkurrere fra utøvere fra Russland og Belarus om FIS ikke forlenger utestengelsen fra 22. oktober?

– Vi har vært ganske tydelige på det, og så må vi da ta det når det kommer. Men det er derfor vi jobber aktivt inn mot at dette selvfølgelig skal gjelde ledere og utøvere, og ikke en opphevelse av vedtaket så lenge krigføringen er.

– Du sier med andre ord at dere ikke kommer til å delta i konkurranse om utestengelsen blir opphevet?

– Ja, i prinsippet sier jeg det. Så må vi jo selvfølgelig diskutere det, men sånn som det ser ut nå, så er jo det helt uaktuelt for oss.