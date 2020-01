Stengde buret då Norge tok EM-bronse

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han har vore kampens aller beste spelar, sa NRKs Håvard Tvedten mot slutten av kampen.

Norge tok EM-medalje for aller første gong.

– Han har stengt buret. Det finst ikkje ord for å skildre Bergerud i kveld, sa kommentator Patrick Sten Rowlands.

Bergerud hadde ein redningsprosent på over 50, trass smerter i handa etter skaden han fekk i semifinalen i går.

Sander Sagosen spela ikkje sin beste kamp, men sette rekord likevel. Han scora fire mål, og er EMs toppscorar med 65 mål. Det er ny meisterskapsrekord. I tillegg har har 53 assist.

– Eg er ekstremt stolt over å ha spela med desse gutane her. Vi har nesten spela eit prefekt meisterskap. Vi taper ein kamp i fjerde ekstraomgang, elles har vi feia all motstand vekk. Vi skal vere stolte av dette, sa Sgosen i det offisielle sigersintervjuet.

Då Sander Sagosen sette inn 3-2 på straffe, sette han EM-rekord. Han sette inn sitt mål nummer 62 i årets EM-turnering, ei meir enn makedonske Kiril Lazarov greidde i 2012.

– Kampen er prega av to lag som spela kamp i går. Det har ikkje vore nokon god kamp, sa NRK-kommentator Håvard Tvedten i pausen.

Han var betre nøgd med andre omgang.

– Det kjem av eit forsvarsspel som er godt planlagt. Vi kjem oss tilbake og får etablert oss, og vi står og ventar til dei kjem med trykket sitt. Dei har ikkje den farten som Norge har. Vi er rett og slett mykje betre enn Slovenia, sa Tvedten i sluttminutta då bronsen var sikra.

– Dette betyr mykje, åg få frå den skuffande kampen i går til siger og broinse i dag. Dette er utruleg stort av laget, seier Magnus Gullerud til NRK.

Han seier at det var mykje jobb i hovudet med å reise seg etter tapet i gåtr.

– Men det greidde vi mykje betre enn Slovenia, seier han.

Norge har gått frå å vere eit lag som aldri kom seg heilt inn i medaljekampen til å bli eitt som gjer det kvar gong.

– Det er nesten sjukt å tenke på. Det er utruleg stort å få vere med på den reisa vi har gjort.

– Korleis skal de feire det?

– Det er eg ikkje sikker på. No blir det bankett, sa Gullerud før han gjekk for å hente bronsen sin.

Då leia Norge 12-9, men andre omgang skulle bli mykje betre for Norge. I starten stakk Norge frå og scora fem strake. Det gjekk nesten åtte minutt før Slovenia scora.

– Det er ein eim av bronselukt, sa Patrick Sten Rowlands på norsk leiing 20-14 13 minutt før kampslutt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dei norske spelarane sa til NRK allereie etter semifinalen i går at dei likte dårleg at bronsefinalen går i dag i staden for i morgon. Ikkje minst fordi ein intens semifinale over 80 speleminutt tok ekstra hardt på.

– Det er håplaust for tryggleiken til spelarane, sa Gøran Johannessen.

Bronsemedaljen gir også Norge automatisk plass i neste års VM i Egypt.