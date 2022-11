Stempler England som feige etter ny kamp uten regnbue: – Ingen protester uten risiko

Det ebbet ut med et kjedelig 0-0-resultat mellom England og USA fredag kveld, noe som gjør at England fortsatt har føringen i gruppa med fire poeng og styrer mot avansement.

Likevel var de engelske supporterne tydelige misfornøyde og pep laget sitt av banen da fløyta ble blåst ved kampslutt.

INGEN REGNBUE Å SE: Harry Kane og England bruke ikke Onelove-kapteinsbindet mot USA heller. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

FA-direktør forklarte seg

Det var ikke det eneste som skapte opphetet stemning fredag. Kaptein Harry Kane møtte nok en gang opp uten regnbuen på armen, noe som førte til at Mark Bullingham, direktør i det engelske fotballforbundet (FA), lot seg intervjue av ITV før avspark mot USA.

Der forklarte han hvorfor det engelske fotballforbundet heller ikke denne gangen valgte å trosse Fifa.

– Dessverre, på kampdagen sist, ga Fifa oss 10 minutters varsel om at de, to timer før kampen, kom hit (til Englands base i Qatar). Der kom de med fem funksjonærer og gikk gjennom et scenario der alle som hadde på seg kapteinsbindet ville bli gitt gult kort og møte disiplinærstraff på toppen av det, sa Bullingham i intervjuet.

Siden de ikke fikk noe klart svar i hva den ytterligere straffen ville bli, falt FA ned på at det ville være urettferdig å be spillere, som har drømt om VM hele livet, om å ta en slik risiko.

– Ingen protester uten risiko

Den forklaringen kjøper ikke ITVs fotballekspert og tidligere England-spiller Ian Wright.

– Når Fifa dukker opp på hotellet to timer før kamp og truer dem, er det nødt til å skremme dem litt. Men de hadde bestemt seg før turneringen for å gjennomføre det, og jeg står ved det jeg har sagt, det er ingen protester uten risiko, sier Wright.

Ian Wright mener England burde stått ved det de har sagt før VM. Foto: Carl Recine / Reuters

TV-eksperten Gary Neville, også han tidligere England-spiller, hadde regnet med at FA skulle falle ned på den avgjørelsen.

– De har alltid vært en risiko-minimerende organisasjon. Det overrasker meg ikke at Fifa har oppført seg slik, de er en useriøs organisasjon, og i denne turneringen har vi sett dem på sitt verste, mener Neville.

– Men jeg synes de skulle gjennomført det, legger Neville til.

Roy Keane, som også satt i ITV-studioet, støtter Neville. Han mener England bare skulle ha akseptert en eventuell straff.

– Hvis spillerne hadde ment dette skikkelig, noe de har snakket om i lang tid, må man holde fast ved det og være forberedt på å ta en straff. Og jeg tror ikke de hadde mistet noen poeng eller fått andre sanksjoner, det er bare trusler, tror Keane.

NRK fikk to ord med Kieran Trippier etter kampen. Først brøt pressesjefen inn og sa at han ikke trengte å kommentere tematikken, men Trippier, som spilte hele kampen for England, ønsket å svare.

– Det ble tatt en beslutning om at vi ikke skal bruke kapteinsbindet. Vi vil bare fokusere på fotballen, gjøre gode prestasjoner i VM og gjøre landet vårt stolt, sier han til NRK.

Wembley-regnbue får kritikk

I stedet for å spille med regnbue-kapteinsbindet gikk de engelske spillerne ned på ett kne rett før kampstart, en symbolsk gest mot rasisme og diskriminering, samtidig som bilder viste at Englands hjemmebane Wembley fargela den berømte stadionbuen i regnbuens farger samtidig som kampen ble sparket i gang i Qatar.

Foto: Skjermdump 25.11.2022 kl. 21.14 / Twitter

I en uttalelse sier det engelske fotballforbundet (FA) følgende om fredagens markering:

«FA vil fortsette å vise vår støtte til LGBTQ+-fellesskapet og alle andre grupper under denne turneringen og lenge videre, og starter med å lyse opp Wembley-buen» skriver forbundet.

Organisasjonen «Pride in Football», som er et nettverk av LGBT-grupper i England, lot seg ikke overbevise av Wembley-markeringen.

– Selv om vi verdsetter gesten: Når man gjør noe så langt unna Qatar er det mer for å score billige poeng enn for å skape forandring, skriver de på Twitter.

Store sjanser

Når det gjelder selve kampen var det lenge tett og jevnt på Al Bayt Stadion utenfor Doha.

England-sjef Gareth Southgate valgte å stille uforandret etter mandagens 6-2-seier mot Iran og ga de samme 11 tillit fra start, og det holdt på å gi resultat tidlig da Harry Kane bommet på en stor sjanse.

Så tok USA over kampen og skapte store farligheter ved Weston McKennie og Christian Pulisic, der sistnevnte skjøt i tverrliggeren, men kampen sto 0-0 til pause.

USA startet best etter hvilen, og presset England lenge. Men amerikanerne slet med å skape de store sjansene.

På overtid bommet Kane på en kjempesjanse da han fikk heade upresset mot mål etter en dødball, og dermed endte det målløst.

– Det var ikke vår beste prestasjon. Vi klarte å komme oss i noen gode posisjoner, men vi manglet deet siste lille i dag. Et rent bur i dag setter oss i en god posisjon i gruppa, sier Kane til ITV etter kampen.

De engelske supporterne var såpass misfornøyd med eget lag at man kunne høre buing etter kampslutt.

USAs Tim Ream mener laget hans har grunn til å være fornøyde etter nok en uavgjort-kamp i VM.

– Tre poeng ville selvfølgelig vært bedre, men ett poeng gjør at vi har alt å spille for i den siste kampen. En seier vil sende oss videre, det vet vi, og du kan ikke spørre om mer når du kommer inn i den siste kampen, sier Ream til NRK.

Christian Pulisic spilte en god kamp for USA. Etterpå tok han England-fansens buing som en kompliment.

– Jeg tar det som et godt tegn. Det var en veldig god prestasjon av oss. Det var deler av kampen der vi hadde god kontroll og fikk pressa dem tilbake på deres halvdel. Det liker selvfølgelig ikke supporterne. Spesielt når vi er «underdogs». Men jeg følte at vi spilte jevnt med dem og gjorde en veldig god prestasjon, sier Pulisic til NRK.

England avslutter gruppespillet mot Wales tirsdag 29. november. USA møter Iran samme dag.