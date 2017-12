Stem på Årets eldsjel

Det kom inn 660 nominasjonar på kandidatar i år. Kvart fylke kom fram til sin vinnar blant dei nominerte, og av desse 19 er det fem som står att og som du kan røyste på.

Vinnaren får prisen tildelt på direktesendt TV på Idrettsgallaen på Hamar.

Årets eldsjel-pris går til ein av dei fem nominerte, men er ein pris som skal hylle dei tusenvis som år etter år legg ned ein enorm frivillig innsats for idretten rundt omkring i landet.

Røystinga opnar 15. desember.

Dette er dei fem kandidatane du kan stemme over denne gongen:

Østfold: Jan Georg Lund (73), Stjernen Hockey

Østfold: Jan Georg Lund (73), Stjernen Hockey

Han har vore medlem i Stjernen sidan klubben blei stifta i 1960, og er klubbens «Mr. Hockey». Han har vore tillitsvald i klubben i over 50 år.

I sine aktive dagar var Jan Georg først keeper, deretter utespelar. Seinare har han vore styreleiar, leiar i ulike komitear, og er i dag primus motor for samarbeidet med SFO Stjernen.

Det er eit prosjekt der det blir bussa inn barn til hockey- og skøytetrening. Jan Georg leier også prosjektet «isaktivitet på dagtid», og er fagansvarleg for barne- og ungdomsidrett i Stjernen.

Han har også hatt mange verv i Østfold ishockeykrets og Østfold idrettskrets.

Oppland: Evelyn Veisten (65), Østre Toten Helsesportlag

Oppland: Evelyn Veisten (65), Østre Toten Helsesportlag

Evelyn er primus motor for tilbodet om boccia og handball for utviklingshemma.

Ho er nominert for arbeidet sitt for dei svakaste ungdomane og unge vaksne som ikkje har eit godt nok tilbod i andre idrettslag. Ho stiller på trening og er med på kampane, og følgjer spelarane og laget detaljert opp når dei skal ut på tur.

Og ho er tilgjengeleg til alle døgnets tider, heiter det i grunngivinga frå forslagsstillaren.

I Østre Toten Helseportlag tar ho imot interesserte frå fire kommunar, fordi andre liknande tilbod ikkje finst. Det skal vere rom for alle for å delta.

Laget blei stifta i 1994, og Evelyn har vore med nesten heile tida, dei 12 siste åra som leiar.

Møre og Romsdal: Hilde Nilsen (47), Sunndal IL Håndball

Møre og Romsdal: Hilde Nilsen (47), Sunndal IL Håndball

Hilde har i mange år engasjert seg på alle felt som tenkast kan innan handballen i Sunndal.

Ho er pådrivar for handballskule for barn på asylmottak i samarbeid med UDI. Ho tok også initiativet til å starte ny handballklubb i nabokommunen Nesset der 70 personar møtte fram.

Tidlegare i år blei ho kåra til årets eldsjel i Norges Handballforbund region nord.

I den lange lista over Hildes innsats for klubben nemner forslagsstillaren at ho stiller opp på kort varsel ved forfall på alt frå arrangementsansvarleg til kioskvakt.

Ho har teke initiativ til at alle spelarane i klubben har blitt invitert til kamp mellom Byåsen og Larvik, og ho har lånt ut sin eigen bil til trenaren slik at han kan reise til og frå mellom Skåla og Sunndal for å trene G12-laget.

Nord-Trøndelag: Terje Johan Våg (63), Snåsa IL

Nord-Trøndelag: Terje Johan Våg (63), Snåsa IL

Terje stiller opp for heile bygda, særleg for «barn og unge idretts-spirer», som det står i grunngivinga.

Han er også vaktmeister og styrar ved lagets idrettsanlegg, eit anlegg som han også var blant initiativtakarane til. Han har vore trenar i to generasjonar, spesielt innan friidrett, fotball, volleyball, i tillegg til barneidrett og trim.

Han har også lagt ned eit stort arbeid innan integrering av flyktningar og nye busette.

Han lever for idretten, og inspirerer og gir idrettsglede til nye talent. Han har vore styremedlem både i hovudlaget og i friidrettsgruppa.

– Alle på Snåsa veit kven Terje er og set umåteleg pris på hans engasjement. Snåsa Idrettslag hadde ikkje fungert utan Terje, står det i grunngjevinga frå forslagsstillaren.

Nordland: Håvard Olsen (64), IL Løken

Nordland: Håvard Olsen (64), IL Løken

Håvard har vore aktiv i lokalmiljøet i Steigen i over 40 år, mest av alt for idretten.

I idrettslagets nedslagsfelt bur det 80 menneske. 60 av dei er medlemer i laget. Det blei nedlagt i 1969, men gjenoppsto i 1976 med Håvard som pådrivar. Han har vore leiar av laget i mellom 20 og 25 år.

Han har også vore primus motor for mange anleggsprosjekt – fotballbane, skisku\yttaranlegg, skyttarhus og lysløype.

Sjølv var han aktiv fotballspelar i si tid, men han har engasjert seg i alle andre idrettar innan idrettslaget, og lagt til rette for svært mange av aktivitetane. Og det har ikkje vore få i dei 40 åra sidan laget vart reorganisert.

Håvard har aldri teke ut ei krone i køyregodtgjersle trass i at han i mange år har køyrt for direttslaget i eit omrpåde med store avstandar.

– Det er nok snakk om avstand tilsvarande mange rundar rundt ekvator, står det i grunngjevinga.

Du kan stemme frå fredag 15. desember og fram til fredag 5. januar.

Det kan du gjere på Idrettsgallaens heimeside.

Stemmene frå denne røystinga tel 50 prosent når vinnaren skal utpeikast. Dei andre 50 prosentane byggjer på avgjerda til ein jury.

Årets jury: Kjetil André Aamodt, Aida Dahlen, Stian Sivertzen, Ole Gunnar Solskjær, Are Strandli, Heidi Støre, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Roland Udnæs.

Det er også juryen som har plukka ut dei fem kandidatane blant fylkesvinnarane.

I fjor gjekk sigeren til Svein Robert Vestå frå Sortland.