Steiler over piskbruk på hest

Reaksjonene har vært mange etter at den norske OL-rytteren Geir Gulliksen pisket den 11 år gamle hesten sin, Equine America Grandino H, to ganger under 1,50 Grand Prix-klassen på Norwegian Horse Festival (NHF) i Lillestrøm 3. desember.

NRK har fått høre fra tilskuere på stevnet at publikum ble paffe etter hendelsen.

Sterke reaksjoner

Mange var overrasket over at det var nettopp Gulliksen som brukte pisk på hesten sin, da han i miljøet er kjent for å være snill med hestene sine og sjelden bruker pisk.

– Denne hendelsen viser at det er en slags aksept for å påføre dyr smerte. Og vi har tidligere fått mange tips fra hestesportmiljøet om vold mot dyr, men det er sjelden man har videobevis, sier pressekontakt i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, til NRK.

OLYMPIER: Geir Gulliksen ble tidenes eldste norske olympier da han deltok i sprangridning i Tokyo 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hest.no og trav365.no har tidligere omtalt saken.

Redaktør i hest.no, Line Bjølgerud, skriver til NRK at saken skapte så sterke reaksjoner på Facebook-siden deres at de til slutt måtte stenge kommentarfeltet.

– Det hender det dukker opp liknende saker som fører til debatt rundt dette, men generelt sett er det veldig fin ridning og god hestevelferd i Norge. For eksempel i trav- og galoppløp er pisk forbudt, skriver Bjølgerud til NRK.

Innenfor regelverket

Siden hendelsen skjedde på et internasjonalt stevne gjelder konkurransereglementet til det internasjonale hestesportforbundet (FEI). I FEIs generelle reglement for 2022 står det blant annet at å piske eller slå hesten overdrevent eller mer enn tre ganger, er misbruk av hesten.

Gulliksen ble ikke straffet for piskbruken ettersom dommerne mente det var innenfor reglementet.

I en medieuttalelse skriver FEI at de ble gjort oppmerksom på hendelsen og har fulgt den opp med dommerne for videre klargjøring:

– Vi tar alle potensielle brudd på hestens velferd veldig alvorlig. I denne spesifikke situasjonen, sanksjonerte ikke juryen utøveren da det ikke var noen brudd på FEIs regler. Hesten ble også sjekket av funksjonæren, som ikke rapporterte noen problemer og bekreftet at hesten var skikket til å konkurrere.

NRK har snakket med Geir Madland som er internasjonal sprangrytterdommer og funksjonær. En funksjonær kontrollerer hestens vel og ve i stallen, før og etter konkurranser.

– Jeg var til stede på stevnet som funksjonær, men fikk ikke med meg hendelsen da det skjedde. Når jeg har sett videoen i ettertid reagerte jeg egentlig ikke. I forhold til regelverket er det innenfor. Pisken har en stor flate som lager høye smell når den treffer, som hesten reagerer på. FEIs regelverk sier at tre slag er maks, men hvis ett slag er hardt, holder det til diskvalifikasjon. Sånn som jeg ser det er det ikke vold mot dyr, sier Madland til NRK.

Madland sjekket også Gulliksens hest etter konkurransen, og den var ifølge funksjonæren ved 100 prosent fysisk form.

SJEKKES: Hestene sjekkes av en steward før og etter konkurranser. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Beklager

Geir Gulliksen, som har vært aktiv i ryttersport i 47 år, sier han har fått mange henvendelser i ettertid og beklager hendelsen.

– Den store forskjellen mellom ridesport og annen idrett er at man utøver idretten i samarbeid med et dyr. Dyret, i dette tilfelle hesten, berører folks følelser. At det skulle komme så sterke følelser til uttrykk hadde jeg ikke ventet, sier Gulliksen til NRK og fortsetter:



– Jeg forstår at publikum kan oppfatte at en korrigering som jeg måtte gjøre på min World Cup-hest i Lillestrøm kan se voldsomt ut. Jeg beklager dette. Som idrett må også ryttersporten tilpasse seg omverden, og ta inn over oss at det kan komme reaksjoner på måten vi utfører sporten på i dag. Både FEI og NRYF arbeider med tilpasninger som gjør at utførelsen av ryttersporten blir allment akseptert.

HESTETRANSPORT: Hvordan man skal frakte hester over lengre distanser diskuteres i NRYF. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Det bekrefter Norges Rytterforbunds (NRYF) president Tore Sannum. Han er opptatt av hvordan ryttersporten oppfattes utenfra.

– Mesteparten av tiden som brukes i både nasjonale og i internasjonale fora dreier seg om hestevelferd og ryttersportens fremtid i et samfunnsperspektiv. Vi mener at dagens regelverk ivaretar hestens dyrevelferd, men vi erkjenner at vi bør se videre på hva vi kan forbedre. Transport, medisinering og bruk av utstyr er eksempler på ting vi diskuterer. Det er viktig at vi opererer på en måte som er allment akseptert, sier presidenten.

Gulliksen sier også at han vil slutte med pisk på stevner:

– Jeg vet flere andre internasjonale ryttere også har sluttet å ri med pisk av samme grunn.

– Du er et forbilde for mange, føler du på et ekstra ansvar for hvordan du opptrer i konkurranser og trening?

– Ja, jeg er en profilert rytter og er en kjent person i ryttermiljøet. Det stiller noen ekstra krav. Det er også grunnen til at jeg tar konsekvensen av reaksjonene som har kommet og gjør ovennevnte justeringer, sier topprytteren.

PISKE-STOPP: Gulliksen sier han vil slutte med pisk i konkurranser etter de sterke reaksjonene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utsatt for hets

Gulliksen, som er Norges eldste olympier, forteller om flere stygge kommentarer i etterkant. Det kan han tåle, sier han, men det er ikke bare rytteren selv som har fått gjennomgå.

Også sprangrytter-datteren Victoria Gulliksen, som for mange er kjent gjennom NRK programmet «Familiens ære» hvor far og datter deltok, har fått hets-meldinger i innboksen.

Victoria forteller at hun har fått mange meldinger på sine sosiale medier og på familiens felleskonto på Instagram:

– Jeg styrer Instagram-kontoen vår, og jeg har måttet gjøre den privat og blokkert mange mennesker. Jeg har aldri opplevd nettmobbing før, men nå forstår jeg hvor forferdelig folk som blir utsatt for dette har det.

– Det som skjedde skulle helst ikke ha skjedd, men folk gjør feil. Det er helt forferdelig hva folk får seg til å skrive på nett for å trykke folk ned. Det har vært så ekkelt at jeg har logget helt av. Jeg fikk en kommentar via noen andre om at noen hadde sagt at jeg burde henge meg, sier Victoria som mener det er feil at hun skal dras inn i dette.

FAMILIENS ÆRE: Geir og Victoria Gulliksen var deltakere i NRK programmet «Familiens ære» i 2021, hvor seks kjente idrettsfamilier får testet fysikken og satt relasjonen på prøve. Foto: Cato Ingebrigtsen / Fotograf Cato Ingebrigtsen

Dyrevelferdsprosjekter nasjonalt og internasjonalt

Generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer, skriver til NRK at de forstår at episoden kan vekke reaksjoner, noe de også har formidlet til de internasjonale dommerne.

– NRYF og FEI er svært opptatt av at alle våre utøvere har god kunnskap om hestevelferd og anvender dette i praksis. Hestevelferd er sentralt i alt NRYF gjør.

Rytterforbundet har påbegynt et arbeid med «Morgendagens ryttersport», hvor hestevelferd er et sentralt tema. Og i juni 2022 satte FEI ned en uavhengig kommisjon på rytteretikk og dyrevelferd, hvor et av deres mål er å gi FEI og ryttersporten et rammeverk for å adressere og forbedre velferdsbehovene til hestene i sporten.