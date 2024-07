Steile fronter mellom Chelsea-stjerner: – Rasisme uten hemninger

Det argentinske fotballandslaget er i hardt vær etter feiringen av Copa America-trofeet som de sikret natt til mandag.

Etter kampen ble det naturlig nok en stor feiring som kunne minne om den velkjente festen etter VM-trofeet.

Men flere har bitt seg merke i en Instagram-sending som ble startet av Chelsea-spiller Enzo Fernández på spillerbussen. Der sang de argentinske spillerne om sine franske finalemotstandere fra VM i 2022.

Det de synger blir beskyldt for å være både diskriminerende og rasistisk.

VINNERE: Argentina vant Copa America for andre gang på rad. Foto: MEGAN BRIGGS / AFP

Sangens innhold går på at flere av spillerne på det franske landslaget har røtter fra afrikanske land.

– Presidenten for Det Franske Fotballforbundet, Philippe Diallo, fordømmer på det sterkeste de uakseptable rasistiske og diskriminerende uttalelsene som har blitt rettet mot spillerne på det franske landslaget i en sang fremført av spillere og supportere fra det argentinske laget etter deres seier i Copa America, og som ble delt i en video på sosiale medier, skrev det franske fotballforbundet i en pressemelding tirsdag kveld.

Startet etterforskning

Den spanske avisen Marca skriver at dette er en av flere sanger som ble laget under VM i Qatar i 2022.

Allerede da gikk organisasjonen SOS Racisme ut mot Fifa og ville at Fifa skulle ta grep.

STJERNE: Enzo Fernández ble kåret til turneringens beste unge spiller i VM i Qatar i 2022. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Onsdag morgen melder AFP at Fifa etterforsker saken.

Kasper Wikestad, kommentator i Viaplay, forteller at spillere som kopierer sangene til fansen er vanlig, men i dette tilfelle er det totalt uakseptabelt.

– Rasisme er noe som må bekjempes av alle hver eneste dag. Det er skuffende å se den bussen synge slik som de gjorde. Dette er ikke en hendelse som kun skal prege spillerne som rammes. Det skal prege alle, sier Wikestad til NRK.

Enzo Fernández gikk selv ut på Instagram tirsdag kveld og beklaget.

UNNSKYLD: Hentet fra Enzo Fernández sin Instagram-historie. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg vil oppriktig beklage for en video som ble publisert på min Instagram-konto underveis i feiringen (av Copa America-seieren). Sangen inneholder meget støtende språkbruk, og det finnes overhodet ingen unnskyldning. Jeg er imot alle former for diskriminering, og jeg vil si unnskyld for at for at jeg ble revet med i euforien, skriver Fernandez, før han avslutter:

– Den videoen, det øyeblikket og de ordene reflekterer ikke meg som person. Jeg er oppriktig lei meg.

Lagkameratene reagerer

I etterkant av Instagram-sendingen har det kommet flere reaksjoner, blant annet fra Fernandez' lagkamerat Wesley Fofana.

Han sparer ikke på kruttet og fordømmer sin klubbkamerat.

– Fotball i 2024: Rasisme uten hemninger, skriver Fofana på X og deler en video som ble tatt opp fra Fernandez' Instagram-sending.

HARDT UT: Slik reagerer Wesley Fofana på sin lagkamerats oppførsel. Foto: Skjermdump / X/Twitter

Fofana har i likhet med sine franske lagkamerater Axel Disasi og Malo Gusto i Chelsea avfulgt Fernandéz på Instagram etter hendelsen.

Chelsea kom også med et standpunkt på sin hjemmeside onsdag morgen, der de «tar avstand fra alle former for diskriminerende oppførsel».

Det er ikke lenge til den nye Premier Leauge-sesongen starter i midten av august, og i disse dager samles lagene igjen etter ferien for å starte oppkjøringen.

Wikestad har kommentert Premier League i en årrekke og er tydelig på at dette ikke er ideelt for Chelsea.

– Det er kjempevanskelig. Det er en stor utfordring. Chelsea har vært raske til å ta grep. Jeg tror også at Chelsea har hatt en finger med i spillet på unnskyldningen til Enzo, sier Wikestad og fortsetter:

– Det er en multikulturell og multietnisk spillergruppe, som skal klare å jobbe sammen.

LAGKAMERATER: Her er Enzo Fernández (til venstre) og Wesley Fofana (i midten). Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Wikestad påpeker at denne saken gjelder flere enn Fernandez og Chelsea.

– Det gjelder samtlige som synger, sier Wikestad.

Det er flere spillere som tilsynelatende synger med på sangen som blir beskyldt for å være rasistisk, men det er usikkert hvem.

Det argentinske fotballforbundet har ikke kommentert saken.