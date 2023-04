Langrennsutøver Kristine Stavås Skistad velger å fortsette satsingen utenfor langrennslandslaget. Det bekrefter hennes rådgiver overfor NRK.

– Dette er først og fremst et valg Kristine har tatt helt selv. Opplegget hun har fulgt det siste året har fungert veldig godt. Hun har folk som følger henne tett opp mange dager i uka, det er kanskje noe hun ikke kunne fått i forbundet, sier Per Ola Gasmann.

Det var VG som omtalte saken først.

Stavås Skistad skriver selv på Instagram at hun «Fortsetter satsinga i klubben». NRK har ikke lykkes å få en kommentar fra henne, men overfor VG sier hun følgende om dialogen med forbundet.

– Vi hadde en god samtale og vi er alle enige om dette er den beste løsningen for meg nå neste sesong. Vi er samstemte om det og det er gode tone og ingen dårlig stemning, sier Skistad til avisa.

SPRINTSTJERNE: Kristine Stavås Skistad har utmerket seg som en av verdens beste langrennssprintere denne sesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Slik forklarer Bjervig valget

Langrennssjef Espen Bjervig sier at langrennslandslaget og Stavås Skistad er enige om avgjørelsen.

– Stavås Skistad har de siste årene hatt et godt opplegg og en god utvikling i Konnerud IL. Hun fortsetter dette treningsarbeidet i Konnerud også neste sesong, sier Bjervig og fortsetter:

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Rodrigo Freitas / NT

– Vi har god dialog med henne og teamet. Det viktige er at Kristine fortsetter den gode utviklingen for å bli en så god skiløper som mulig. Hun tilbys derfor ikke landslagsplass på Kvinner Elite nå. Kristine har lagt en målrettet plan hvor hun fortsetter arbeidet med å utvikle seg videre som skiløper i klubbmiljøet i Konnerud.

Ekspert hyller valget

Stavås Skistad har akkurat lagt bak seg en strålende sesong. Hun vant fem verdenscuprenn i sprint, blant annet på hjemmebane i Drammen.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn støtter valget som er tatt.

EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det er smart! Med det opplegget hun har hatt i Konnerud sammen med treneren har hun hatt imponerende fremskritt siste sesongen. Det er all grunn til å fortsette med et opplegg som så til de grader har løftet henne til en verdensener i sprint.

– Tror du skiledelsen ønsket å ha henne på landslaget?

– Det kunne nok vært gunstig for enkelte andre løpere på landslaget å ha henne med på noen samlinger. Men det viktigste er at hun får fortsette i det sporet hun er i nå. Det er også bra at Skiforbundet gir henne muligheten til å takke nei til å bli med på landslaget, sier Bjørn.

Ikke trivdes på landslag tidligere

Gasmann er også trygg på at langrennsstjernen har tatt et godt valg.

– Det handler om at det har fungert veldig bra i år. Hun var på rekruttlandslaget i to år, og den gang fungerte det ikke helt for henne. Hun er en utøver som må trene litt annerledes enn den helt tradisjonelle langrennsutøveren, sier rådgiveren.

Han understreker at det er et ønske fra begge parter, Skistad og forbundet, om å få til et godt samarbeid videre. Skistad har store ambisjoner om å fortsette å gå verdenscuprenn for Norge kommende sesong.