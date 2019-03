Stavanger vann maratonkamp

Vålerenga til semifinale

Etter 6-2 over Manglerud Star er Vålerenga klar for semifinale i NM-sluttspelet med 4-1 i kampar. Vålerenga scora fire i midtperioden, og leia 6-0 før gjestene reduserte to gonger.

Frå før er Storhamar semifinaleklar.