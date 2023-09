Stavanger Oilers med sensasjonelt poeng i CHL

Stavanger slo kraftig tilbake og scoret fire raske mål mot slutten, men det endte med 6-7-tap på straffer hjemme mot Växjö i Champions Hockey League.

Det ble en avslutning i ordinær tid av det ytterst sjeldne slaget. Växjö tok ledelsen 6-2 ved Joel Persson åtte minutter før slutt og styrte mot en trygg seier. Sju minutter senere hadde Oilers utlignet til 6-6 på hjemmeis.

Stavanger tok ledelsen ved Christoffer Karlsen etter 56 sekunder lørdag, men SHL-laget tok deretter over og dominerte kampen. I sluttperioden skulle det ble fullstendig målkaos med fire scoringer til hvert lag.

Noah Östlund, Joachim Blichfeld, Filip Eriksson og Persson scoret i tur og orden for Växjö, før Simon Bourque, Sondre Bjerke, Anders Henriksen og André Strandborg gjorde det samme for Stavanger.

De to siste målene kom med seks utespillere på isen ettersom Stavanger hadde tatt ut målvakten sin.

Kampen gikk til en forlengning som endte målløs. Dermed måtte det straffeslag til for å avgjøre kampen. Kun Martin Gran scoret for Stavanger, mens Marcus Sylvegård og Östlund satte pucken i mål for gjestene.

Kampen var sesongens andre i CHL. Stavanger åpnet med 2-4-tap for Färjestad torsdag. (NTB)