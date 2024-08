– Hvis man ser på statistikk, så er det ganske bra.

Det svarer Jakob Asserson Ingebrigtsen på spørsmål om hvordan han vil rangere søndagens verdensrekord på 3000 meter opp mot hans tidligere rekordløp.

Det nøkterne svaret er på ingen måte er underdrivelse. Basert på statistikk er 7.17,55 på 3000 meter hans beste prestasjon i karrieren. Ifølge World Athletics poengskala tilsvarer tiden 1320 poeng.

Overført til andre distanser er det kun Kelvin Kiptums verdensrekord på maraton (2.00.35 – 1322 poeng) som har en høyere poengsum av verdensrekordene til mannlige løpere på distansene fra 800 meter og opp til maraton.

Her er hva 1320 poeng tilsvarer på et par andre øvelser:

1500 meter: 3.24,82 (den nåværende verdensrekorden til Hicham El Guerrouj er 3.26,00)

5000 meter: 12.30,68 (den nåværende verdensrekorden til Joshua Cheptegei er 12.35,36)

Amerikanske Bernard Lagat har selv en personlig rekord på 1500 meter på 3.26,34, noe han selv poengterer i et innlegg på X.

– Jeg har alltid ment at verdensrekorden på 3000 meter på 7.20,67 er den vanskeligste å slå. Etter min mening er den vanskeligere enn verdensrekorden på 1500 meter, skriver Lagat, og kaller Ingebrigtsens prestasjon for «vill».

– Jeg er sikker på at hvis det var kaldere, så kunne han løpt to-tre sekunder raskere, sier Ingebrigtsens tidligere polske rival, Marcin Lewandowski, for å understreke at heller ikke forholdene med gode 30 grader og sol var perfekte under Ingebrigtsens rekordløp.

Her er hva 1320 poeng tilsvarer på World Athletics-skalaen 1500 meter: 3.24,82

Én engelsk mil: 3.41,07

2000 meter: 4.41,98

3000 meter: 7.17,55

3000 meter hinder: 7.46,97

To engelske mil: 7.51,47

5000 meter: 12.30,68

10.000 meter: 26.02,83

Halvmaraton: 56.46

Maraton: 2.00.42 Her er de nåværende verdensrekordene: 1500 meter: 3.26,00 (Hicham El Guerrouj) - 1302 poeng

Én engelsk mil: 3.43,13 (Hicham El Guerrouj) - 1292 poeng

2000 meter: 4.43,13 (Jakob Ingebrigtsen) - 1307 poeng

3000 meter: 7.17,55 (Jakob Ingebrigtsen) - 1320 poeng

3000 meter hinder: 7.52,11 (Lamecha Girma) - 1295 poeng

5000 meter: 12.35,36 (Joshua Cheptegei) - 1302 poeng

10.000 meter: 26.11,00 (Joshua Cheptegei) - 1306 poeng

Halvmaraton: 57.31 (Jacob Kiplimo) - 1288 poeng

Maraton: 2.00.35 (Kelvin Kiptum) - 1322 poeng

Dette kan være neste rekord

Tidligere friidrettsutøver Sindre Buraas er en av mange som har latt seg imponere av Ingebrigtsen. Buraas har selv deltatt i VM på 5000 meter i 2013 og 2015.

– Han imponerer meg stadig vekk med evnen til å produsere så mange gode resultater gang etter gang. Han løper aldri dårlige løp, sier Buraas, og fortsetter:

– At han klarer å ha så jevnt god produksjon og rett og slett sette en verdensrekord med så god margin, det sier litt om den legenden han er i ferd med å bli.

Han er klar på at han mener Ingebrigtsen også har nivået inne til å sette verdensrekord på 5000 meter.

– Jeg har ikke finregnet på hva som er vanskeligst, men det henger nok sammen, rekorden på 3000 og 5000 meter. Klarer du den ene, så klarer du den andre, mener han.

Buraas får støtte fra NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Verdensrekorden på 5000 meter er jo rundt regnet 60,5 sekunder per runde. Da er vi nesten to og et halvt sekund saktere enn hva han gjorde i dag. Jeg tror han hadde kommet veldig langt og jeg tror han kunne satt verdensrekord på 5000 meter i dag, sier Post.

– Jeg er helt sikker på at han har en god sjanse på verdensrekorden på 5000 meter. Tar du den, så har du per definisjon mulighet på 10.000 meter-verdensrekorden, sier kommentatoren videre.

– Tre gjennomført, syv igjen

Ingebrigtsen åpnet i fjor opp om at han har blinket seg ut ti rekorder som han jakter på, mer eller mindre alt mellom 1500 meter og maraton. Allerede har han klart det på tre av dem: 2000 meter, 3000 meter og to engelske mil.

– Tre gjennomført, syv igjen, skriver Ingebrigtsen på Instagram.

Både på 1500 meter og én engelsk mil har han godt under sekundet ned til verdensrekordene til Hicham El Guerrouj.

Jakob Ingebrigtsens rekordjakt 1500 meter Verdensrekord: 3.26,00 minutt av Hicham El Guerrouj Roma, 14. juli 1998 Europarekord: 3.26,73 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Monaco, 12. juli 2024 Differanse: 73 hundredeler Én engelsk mil (1609 meter) Verdensrekord: 3.43,13 minutter av Hicham El Guerrouj i Roma, 7. juli 1999 Europarekord: 3.43,73 minutter av Jakob Ingebrigtsen, 16. september 2023 Differanse: 60 hundredeler 2000 meter Verdensrekord: 4.43,13 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Brussel, 8. september 2023 Tidlegere rekord: 4.44,79 minutter av Hicham El Guerrouj i Berlin, 7. september 1999 Forbedring: 1,66 sekunder 3000 meter Verdensrekord: 3.17,55 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Chorzów, 25. august 2024. Tidligere rekord: 7.20,67 minutter av Daniel Komen i Rieti, 1. september 1996 Forbedring: 3,12 sekunder To engelske mil (3218 meter) Verdensbestenotering: 7.54,10 minutter av Jakob Ingebrigtsen i Paris, 9. juni 2023 Tidligere rekord: 7.58,61 minutter av Daniel Komen i Hechtel, 19. juli 1997 Forbedring: 4,51 sekunder 5000 meter Verdensrekord: 12.35,36 av Joshua Cheptegei i Monaco, 14. august 2020 Europarekord: 12.45,01 av Mohamed Katir, 21. juli 2023* Norgesrekord: 12.48,45 av Jakob Ingebrigtsen, 10. juni 2021 Differanse: 3,44 sekund til ER og 13,09 sekund til VR. * Mohamed Katir tok VM-sølv på distansen bak Ingebrigtsen i 2023, men ble senere på høsten utestengt for brudd på antidopingreglementet. Han beheldt likevel europarekorden og sølvmedaljen.

– Hvis han tar 1500-rekorden, så kommer det ikke til å bli med mye. Da tror jeg det blir helt på håret, men det blir viktig for ham å ta den i løpet av de neste par-tre-fire årene, for de andre rekordene kan vente til senere i karrieren, sier Post.

– Hadde jeg vært ham, så hadde det hastet mer å prøve på 1500 meter-rekorden enn 5000. Hvis jeg hadde hatt et mål om å ta alle sammen, så ville jeg nok fokusert på 1500 meter, sier Buraas.

Ingebrigtsen selv var inne på det samme da han ble spurt av NRK i forkant av søndagens løp.

– Jeg tenker jeg skal jage verdensrekorder på 1500 og én engelsk mil, og først når jeg klarer det, så skal jeg vurdere andre ting. Men det er jo en enormt vanskelig oppgave.

Tidligere 1500 meter-konkurrent Marcin Lewandowski mener det er fullt mulig for Sandnes-løperen å ta den gjeve rekorden.

– Jeg tror på det. Alt er mulig for ham. «Sky is the limit». Jeg håper han kan gjøre det hos oss neste år, sier polakken til NRK.

Møter 1500 meter-rivalene

En sjanse til å senke hans egen personlige rekord på 3.26,73 til under 3.26.00 kan komme i Zürich 5. september, hvor Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter mot blant andre Josh Kerr og Cole Hocker.

– Det er klart det er mye som kan skje. Det er fortsatt en god stund til det neste løp. Men jeg føler meg klar og gleder meg til å legge ned et stykke arbeid og gjøre så bra som vi kan der, sier Ingebrigtsen.

Og selv om søndagens rekordløp skulle tilsi en sprø verdensrekord også på 1500 meter, påpeker Post at det langt fra er noen automatikk.

– Det er ingen kalkulatorjobb hva kan gjøre på andre øvelser. Alle øvelser lever sitt liv, og så gir den statistikken en pekepinn på at han selvfølgelig har sjansen. Det er ikke dermed sagt at han løper 3.24 på 1500 i neste uke.