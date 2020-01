Starteren kunne ikke reglene – men det blåser Skarstein i etter historisk renn

– Dette er fantastisk sammenlignet med våre paranordiske arrangementer, vi får aldri et publikum som dette. Det er en drøm som blir sann å se at vi blir likestilt, ved at parasporten er på den samme scenen og i den samme løypa. Vi er alle skiløpere, sier Oksana Masters til NRK.

Den ukrainskfødte amerikaneren var den eneste som klarte å slå norske Birgit Skarstein i sitski-sprinten i Dresden lørdag ettermiddag, i det som var et historisk renn.

For første gang var parautøverne en del av et ordinært verdenscuparrangement for funksjonsfriske.

Arrangementsteknisk startet det riktig nok litt trøblete. Mellom kvalifiseringen og semifinalene lørdag ettermiddag, sviktet tidtakersystemet.

– Irritert

Da semifinalene endelig skulle starte møtte Skarstein nye problemer på startstreken.

– Det er første gang jeg har opplevd at de ikke kan reglene på start, sier hun, og forklarer hva som skjedde:

– Vi skal jo kunne får velge bane ut fra hvor høyt vi er på startlista. Jeg hadde andre beste tid og litt høyere funksjonshemming enn hun som var nummer én, så jeg skulle valgt først. Så prøvde de å putte meg på en pissbane borte på siden, de mente det ikke hadde noe å si. Men det har det jo selvfølgelig, for det er flere meter forskjell. Så jeg sa at «dette er uaktuelt å vike på kravet».

Den rutinerte trønderen lot seg ikke stresse og tok seg greit videre til søndagens finale.

– Jeg ble bare litt irritert over at de står på start og ikke vet reglene. Men jeg vet reglene, så det er bare å prate rolig til man finner ut av det, smiler hun.

PALLEN: Birgit Skarstein, Oksana Masters og Kendall Gretsch. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Håper dette er framtida

Til søndagens sprintfinale var alle arrangørfeil luket bort. I strålende vær og foran fulle tribuner hadde Skarstein lenge føringen, blant annet etter strålende svingkjøring.

Men på oppløpet ble altså Oksana Masters for sterk – uten at verken det eller lørdagens problemer la noen demper på opplevelsen.

– Jeg var nærmere enn jeg trodde. Jeg er veldig fornøyd, sier en oppglødd Skarstein.

Oppglødd er også Masters.

– Jeg reiser hjem mer inspirert og motivert enn noen gang. Jeg håper dette er framtida. Det er historie som skrives i dag, og jeg håper det blir mange flere løp som dette, sier hun til NRK.

– Rom for smålugging

Det håper også Skarstein, selv om skigrenene innen paraidretten per i dag ikke organiseres av Det internasjonale Skiforbundet (FIS).

– Det har vært en fantastisk dag, masse gira publikum og nesten fulle tribuner. Det er så god stemning i hele løypa, veldig artig, fastslår hun.

Da lever hun godt med arrangører som er halvrustne på å arrangere paraidrett.

– Det er litt smålugging med tidtaking og regelverk, men det må vi ha rom for. Det er et kjempepluss for oss å være sammen uansett, så det må vi tåle, sier Birgit Skarstein.