Starta å springe for fire år sidan – sette ellevill rekord

Klar for sin andre semifinale

Pablo Carreno Busta er klar for semifinalen i US Open for andre gang i karrieren. I kvartfinalen ble det en seig seier for Busta over canadieren Denis Shapovalov. Alexander Zverev (ranket som nummer syv i verden) venter i semifinalen.



Busta er mannen som ledet 6–5 i første sett da storfavoritten Novak Djokovic slo sitt famøse slag rett i fjeset på en linjedommer og ble kastet på hodet av turneringen.