Start blei kveldens nedrykksvinnar

Herolind Shalas scoring på Alfheim like før pause og Simen Wangbergs sjølvmål midt i andre omgang førte til at Start blei kveldens vinnar i nedrykksstriden i eliteserien. Med 2–1 tok Start steget opp over nedrykksstreken, heilt opp til 11.-plassen.

Sørlendingane viste i store deler av kampen ein vilje og innsats som var klart betre enn heimelaget.

Men fire minutt før kampslutt redusert Mushaga Bakenga og gav heimelaget ny inspirasjon i innspurten. Kampen blei avslutta med eit einaste langt – men resultatlaust – Tromsø-angrep.

– All respekt for Kjetil Rekdal. Han kjem til klubben og gjer gull av gråstein, sa Tromsøs målscorar til Eurosport etter kampen.

– Dette var ingen god prestasjon. Det blei ein krigekamp. Men vi greidde å stenge Tromsø, og tre poeng var det viktigaste i dag, seier Kjetil Rekdal.

Også Bodø/Glimt og Lillestrøm tok poeng som kan vise seg viktige i nedrykkskampen. LSK heldt Rosenborg til 0–0 og var spelemessig fullt på høgde med serieleiaren.

– Det er Lillestrøm som ser ut som det beste laget utpå der, sa NRKs ekspertkommentator Morten Morrisbak Skjønsberg mot slutten av kampen.

Det same mållause resultatet fekk Bodø/Glimt mot Ranheim. Begge hadde mange sjansar i striregnet i Trondheim. Ranheim hadde treff i tverrliggaren i opningsminutta.

Det er Stabæk som iallfall inntil vidare har den direkte nedrykksplassen. Men dei møter Brann seinare i kveld, og vil med siger der parkere Strømsgodset under streken. Strømsgodset tapte for tabelljumbo Sandefjord laurdag.