2–0 borte mot irske Cork gir et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal, og mye skal gå galt om det ikke blir avansement for RBK.

– Det er et fantastisk resultat. Bortekamper i Europa er aldri enkle, men ingen baklengs og to bortemål gir oss gode muligheter før returkampen, sier trener Rini Coolen til NRK.

– Vi prøvde å spille som vi har gjort de siste ukene, og visste at vi måtte stå imot presset de første minuttene.

Gåsehud

En meget solid gjennomført bortekamp av trønderne, toppet med to frekke scoringer av svenske Jonathan Levi. Begge med «feil fot», standfoten, i korthjørnet. Den første mellom beina på keeper, etter et forarbeid Coolen forteller de har trent ekstra på, den andre via stolpen etter strålende angrepsspill.

Brennhet Levi med to skåringer for Rosenborg - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Det gir meg gåsehud bare av å tenke på det. Å score to mål i en så viktig kamp, jeg skal bare nyte det så mye som mulig. Jeg går alltid mot venstre, men i dag gikk jeg til høyre og scoret to mål. Jeg får begynne å gjøre det fremover sier Jonathan Levi til TV 2.

– Det var en vanskelig kamp, men jeg synes vi spiller godt og de slipper nesten ikke til sjanser. Nå er sjansene gode for å gå videre, legger han til.

– Et fantastisk resultat

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sin beskrivelse av prestasjonen er nærmest en blåkopi av den treneren tidligere kom med.

– Et fantastisk resultat på bortebane i Europa, hvor det alltid er tøft. Vi er disiplinerte, håndterer det bra når vi må ri stormen bra av i starten, og så tar vare på de sjansene vi får med to fantastiske scoringer. Nå handler det om at jobben må fullføres på hjemmebane, sier han til NRK.

Returkampen spilles på Lerkendal 16. august. Vinneren vil etter alle solemerker møte Shkëndija i siste kvalrunde. Makedonerne tapte 0–3 mot Salzburg i kvalifiseringen til mesterligaen onsdag.

Håpet lever for Molde

I Skottland klarte Molde 0–0 mot Hibernian, i en hendelsesfattig kamp hvor Solskjærs menn likevel måtte ha hjelp av tverrliggeren samt en feberredning av Andreas Linde på overtid for å holde nullen.

Tidligere på kvelden gikk for øvrig Zenit St. Petersburg på en kjempesmell og tapte hele 0–4 borte mot Dinamo Minsk. Vinneren over to kamper vil være Moldes siste hinder i europaligakvalifiseringen om Ole Gunnar Solskjær klarer å danke ut Hibernian.

Sarpsborg nær bragd

I Sarpsborg så det lenge ut til at hjemmelaget skulle gjøre den norske kvelden i Europa komplett. Kristoffer Zachariassen sendte østfoldingene i ledelsen på hjemmebane etter 72 minutter, og det lå nok et godt utgangspunkt i lufta, men med bare syv minutter igjen utlignet Rijeka og fikk dermed med seg det viktige bortemålet hjem til Kroatia. Returoppgjøret spilles i Rijeka 16. august.

– Vi spiller på en måte som vi må gjøre mot et meget godt lag jeg ikke finner mange mangler på. Det hadde vært en bragd med seier, og det er et sterkt resultat med 1–1. Jeg er stolt av gutta, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til NRK.