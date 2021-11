Ståles råd til Glimt-kometen: – Bør ikke gape over for mye

Landslagsspillerne er samlet på Ullevaal, og for første gang er Glimt-spiller Ola Solbakken (23) med i troppen.

Han har virkelig latt seg bemerke både i eliteserie-sammenheng og i europeisk sammenheng denne sesongen. Dermed var et naturlig tema hvor veien går videre, men det vil ikke talentet ha noe snakk om. Han har gitt agenten sin klar beskjed.

– Det er veldig hyggelig med positiv omtale, men jeg har fokus på neste kamp. Jeg har dialog med agenten min om at slike ting trenger jeg ikke å høre noe om. Det er ikke der jeg har fokuset mitt, så jeg vet ingenting, sier Solbakken på pressekonferansen.

Bør tenke seg om

Den brennhete Glimt-spilleren vil helst ta én kamp om gangen, og slippe å fokusere på interesse og oppmerksomhet fra andre klubber. Nå er blikket rettet mot Latvia-kampen på lørdag, og han understreker at han har en klubbkontrakt å forholde seg til.

Han tenker heller ikke over hvilke klubber eller ligaer han som spiller kunne passet ekstra godt inn i, men det er én klubb han alltid har hatt et ekstra øye for.

– Jeg har jo en drøm. Favorittklubben er Real Madrid, men skal vi være realistisk så er ikke det noe jeg ser for meg nå, sier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk naturligvis også spørsmål om debutantens fremtid, og hvor han så for seg at Ola Solbakken kunne passe inn.

BLID: Ståle Solbakken på Ullevaal før trening med laget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Han er en typisk spiller som kan spille i mange ligaer, men man skal være forsiktig at man ikke gaper over for mye. Han har vært en dominant spiller på lag over tid. For å være sikker på at han utvikler seg videre, så må han tenke nøye over hvor han får spilletid. Han har hatt en fin utvikling i Glimt, sier Solbakken.

Sjefen er likevel ikke i tvil om at den nyeste debutanten kan spille internasjonal fotball etter hvert.

– Vi har ikke sett så mye til det ennå. Det er først i år han har spilt internasjonal fotball, men på sitt beste så kan han spille som han gjør i Eliteserien, hvis han treffer som han gjorde i Roma, sier Solbakken.

IMPONERTE: Ola Solbakken fikk til og med skryt av José Mourinho da Glimt kjørte over Roma på Aspmyra. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Gir håp for norsk fotball

Ola Solbakken og Thomas Lehne Olsen (30) er to ferske landslagsspillere som kommer rett fra spill i Eliteserien. Det mener de gir håp for spillere som ønsker å være i hjemlig liga lengre.

Selv har Solbakken opplevd å være på sidelinjen da flere av hans lagkamerater fra Glimt ble tatt ut i tidligere landslagsuttak. Det gir motivasjon, mener han.

– Det er morsomt at han har fulgt med på norsk fotball, og det hjelper på å vite at de følger med. Jeg tror det kan være med og løfte opp norsk fotball, at det er mulig å komme seg inn på det norske landslaget om man gjør det bra i Norge, sier Solbakken.

Det utsagnet stiller Lehne Olsen seg bak.

– Det er morsomt at han har fulgt med norsk fotball, og du ser at det er mulig å være med. Det er så klart muligheter om du jobber godt over tid, og det er ekstra morsomt å komme med når sjansen er der, sier Lehne Olsen.