Ståle Solbakken tar over landslagsjobben til Lars Lagerbäck fra 7. desember, melder NFF i en pressemelding.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med. NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, sier Ståle Solbakken.

De skriver videre at NFF har vært i samtaler med Solbakken om landslagsjobben tidligere, og at siden han er ledig på trenermarkedet, er det riktig å gjøre nå. Forbundet opplyser videre om at samtalene har skjedd i full åpenhet overfor Lars Lagerbäck.

– Der vi er nå, i overgangen mellom to kvalifiseringer, ønsker vi å trekke perspektivet minst fire år fram, i første omgang til og med EM i 2024. I et sånt perspektiv var det naturlig å innlede samtaler med Ståle Solbakken, sier fotballpresident Terje Svendsen.

I pressemeldingen skriver de at samtalene har pågått i noen uker, der NFF og Solbakken har blitt enige om et samarbeid.

Solbakken ble også koblet til jobben da Per-Mathias Høgmo var ferdig i 2017. Han valgte på det tidspunktet å si nei, og da ble Lars Lagerbäck mannen som fikk jobben i stedet.

Solbakken har vært hovedtrener i FC København i en årrekke. Han var først i klubben fra 2006 til 2011 og deretter fra 2013 til 2020.

– Det er litt overraskende at de kom frem til den løsningen akkurat nå, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.