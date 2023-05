Den nye kontrakten strekker seg ut 2025, men forlenges til 2026 dersom Norge tar seg til VM.

– Jeg er takknemlig for tilliten og at NFF ønsker å forlenge kontrakten. Jeg føler vi er på rett vei i utviklingen av laget, spillere og støtteapparat, sier Solbakken i en pressemelding.

– Min periode startet med en rotete VM-kvalik med covid, hjemmekamper på bortebane og Qatar-problematikk. Vi så bedre prestasjoner i Nations League og gode prestasjoner i EM-kvaliken nå i mars, der vi dessverre fikk dårlig betalt i form av poeng, fortsetter han.

Ekspert: – Overraskende

Solbakkens kontrakt varte i utgangspunktet til etter EM i 2024, men landslaget har ikke fått en optimal start på kvalifiseringen til mesterskapet.

Norge står med ett poeng på to kamper mot Spania og Georgia. De er allerede fem poeng bak Skottland – laget det er forventet at man skal kjempe mot om den andre EM-plassen bak favorittene fra Spania.

– Tidspunktet er litt overraskende med tanke på resultatene den siste tiden. Tidligere har han vært veldig tydelig på at hvis ikke Norge kommer til EM, så har han mislykkes i sin periode. Nå virker det som om ting har endret seg, og at både forbundet og Solbakken ser en utvikling og flere positive ting, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Solbakken har gjentatte ganger uttalt at EM 2024 er det store målet for han og laget.

– Det er fremdeles tidlig i kvaliken, og man vet ikke om man går til EM eller ikke, sier Torp.

«Slitsom diskusjon»

På landslagssamlingen i mars spurte NRK Solbakken om kontrakten. Da kalte han det hele for en «slitsom diskusjon».

– Nå må vi fokusere på det vi skal, og det er å få nok poeng til å komme til EM. Så får vi tar diskusjonen uansett om vi kommer til EM eller ikke, sa Solbakken og fulgte opp:

– Det er så langt dit, så det har skjedd mye i løpet av året. Så det har jeg ikke brukt en kalori på, sier han.

En annen av NRKs fotballeksperter, Kristoffer Løkberg, var den gangen klar på hva konsekvensene burde bli om Norge ikke når EM.

– Ståle Solbakken er ferdig som Norge-trener om vi ikke kommer til EM, sa Løkberg i mars, før kvaliken startet.

– Det kan være han selv som bestemmer seg for det, og det kan være at NFF blir nødt til å ta grep. Men om vi ikke kommer til EM nå, begynner jeg nesten å gi opp, fortsatte han.

Ødegaard fornøyd

Solbakkens posisjon i spillergruppa virker å være sterk. Landslagskaptein Martin Ødegaard er glad for at treneren blir med videre.

– Det er en veldig gledelig nyhet. Spillerne har stor tro på dette prosjektet, på Ståle og støtteapparatet. Han er en tydelig leder som tar oss i riktig retning. Jeg føler vi stadig tar nye steg, og jeg ser allerede frem til kampene som kommer og veien videre med denne gjengen, sier Arsenal-kapteinen.

Torp mener at Solbakken er den beste treneren Norge kan få og støtter at han får tillit videre.

– Selv om Norge mislykkes og ikke går til EM, så er jeg sikker på at gruppa og forbundet vil ha han med videre. Det har vært opp til Solbakken selv om han ønsker det, nå slipper vi å spekulere i det lenger, sier han.

Fotballpresident Lise Klaveness legger vekt på viktigheten av kontinuitet for at Norge skal være konkurransedyktige mot motstanderne.

– Vi er veldig fornøyde med den jobben Ståle gjør som landslagssjef. Han er en tydelig og samlende leder for laget og støtteapparatet, med en evne til å skape både konkurranse og trygghet i landslagstroppen. Vi ønsker å forlenge avtalen med Ståle allerede nå, og med det sende et tydelig signal om at han er vår mann i framtiden, uttaler hun i pressemeldingen.