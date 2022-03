Stafettkvinnene markerte for Ukraina – knust Tandrevold i tårer

Russland og Hviterussland er utestengt og Ukraina har trukket seg fra første verdenscup etter OL, og stemningen er mildt sagt dempet på skiskytterarenaen i finske Kontiolahti.

– Det preger meg og oss veldig. Når du kjenner folk der både de og barna sitter i bomberom, folk du så for to uker siden, så tror du nesten ikke det er sant, forteller Ingrid Landmark Tandrevold før stafetten som Norge vant klart foran Sverige og Italia.

Stemmen brister mens hun snakker, og sammen med de andre norske skiskytterkvinnene markerte de mot den eskalerende krigen i Ukraina med «No war please» teipet til pannebåndet.

– Vi har bestemt oss for å bruke vår arena til å markere og kanskje nå folk på vår måte, så får vi prøve å få gjort jobben vår som er å gå skirenn også, sier ankerkvinne Tandrevold, som ble sjekket og meldt klar for helgen etter en brå avslutning på Beijing-lekene.

GRÅTKVALT: Ingrid Landmark Tandrevold får vondt av å prate om at flere i skiskyttermiljøet kjemper mot russiske invasjonsstyrker i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. GRÅTKVALT: Ingrid Landmark Tandrevold får vondt av å prate om at flere i skiskyttermiljøet kjemper mot russiske invasjonsstyrker i Ukraina.

Mange har dratt til Ukraina

Hun er på langt nær den eneste som synes det er vanskelig å fokusere på skiskyting nå. Støtten ble vist på TV-produksjonen før renn og mange av stafettløperne markerte med ukrainske flagg og farger. Det ble heller ingen jubelscener etter seieren.

– Det er jo litt spesielt. Det er tre lag som ikke er her og de er ikke her på grunn av en krig, påpeker Tiril Eckhoff.

– Det er veldig gøy å gå gode skirenn, men vi har satt det litt i perspektiv og det føles litt flåsete å være jublende glad i en tid som dette. Vi skal være bevisste og klar over hva som skjer, og det er vi lei oss og forferdet over, men den mentale helsen etter de siste årene, så skal man tørre å være glad også, mener Tandrevold.

Flere i skiskyttermiljøet er direkte berørt av krigen, og det ukrainske landslaget har avsluttet verdenscupsesongen.

I NASJONALGARDEN: Dmytro Pidrutsjnyj. Foto: Dmytro Pidrutsjnyj / Instagram

Noen av utøverne er innrullert i forsvaret for å kjempe for hjemlandet og familien. En av dem er verdensmesteren fra 2019, Dmytro Pidrutsjnyj.

– Det er så surrealistisk. Etter at jeg kom hjem fra OL så lå jeg på sofaen, mens han (Pidrutsjnyj) måtte i krig. Man klarer ikke sette seg inn i det. Det er bare jævlig, sier Eckhoff.

Ifølge det ukrainske skiskytterforbundet skal også 19 år gamle Jevhen Malysjev ha blitt drept i kamper mot russiske styrker. Han var på juniorlandslaget frem til han vervet seg til militæret for to år siden. Nyheten om tapet av Malysjev har skapt sterke reaksjoner fra de største profilene i sosiale medier.

– Må på jobb selv om det er krig

I tillegg til ukrainske utøvere, er det også ukrainere i støtteapparat og i andre funksjoner i verdenscupsirkuset som har dratt hjem for å kjempe.

– Det aller verste er liksom når man er så tett på. En god venn av meg jobber i Fischer (skiprodusent) og han har barn og kone i en kjeller og er helt fra seg, forteller Eckhoff.

MED HJERTE: – Vi er ganske heldige som får konkurrere her og ikke være i en krig, sier Tiril Eckhoff etter stafetten. Her sendes hun ut i tet av Marte Olsbu Røiseland. Ledelsen beholdt Norge til mål. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

– Vi har folk i Fischer-boden som har gått fra å støtte oss i OL og gi deg en klem fordi du har gått et dårlig renn, til at vi ikke kan støtte dem på samme måte tilbake i en situasjon som er veldig, veldig mye verre, sier Tandrevold.

Likevel er det ingen av løperne NRK har pratet med som mener det er feil eller utrygt å gjennomføre de planlagte verdenscuprennene per nå, slik Det internasjonale skiskytterforbundet har avgjort.

– Skiskyting er på en måte jobben vår, og man må på jobb selv om det er krig i verden. Men i det store bildet så har det ingenting å si. Det aller kjipeste er alle relasjonene og alle menneskene man kjenner, og vi er på et startfelt hvor tre nasjoner ikke stiller fordi det er krig i 2022. Jeg synes det er helt sykt, sier Eckhoff.

– Idrett er ikke så viktig når sånne ting skjer, så jeg var litt spent på om vi kom til å reise i det hele tatt. Det føles litt rart å gå konkurranser når det er krig i Europa, skal jeg innrømme, forteller Marte Olsbu Røiseland.

Utestengte russere og hviterussere

Onsdag kom IBUs (Det internasjonale skiskytterforbundet) avgjørelse om å utestenge russere og hviterussere fra verdenscuprundene i Kontiolahti, Otepää og Holmenkollen, etter at forbundet først bestemte at de kunne konkurrere under nøytralt flagg.

SYMBOL: Et Ukrainsk og et finsk flagg med bamser imellom like ved standplass i Kontiolahti. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

– Med utviklingen vi har sett de siste dagene og reaksjonene fra andre internasjonale idrettsforbund, spesielt IOCs anbefalinger, har vi gått et skritt lenger og valgt å utestenge dem, sier Christian Winkler, pressesjef i IBU.

Leder for utøverkomiteen, amerikanske Claire Egan, mener IBUs avgjørelse var nødvendig, også på grunn av løpernes sikkerhet.

– Hadde russiske og hviterussiske løpere vært her kunne det vært utrygt både for dem og for oss andre, sier hun.

Kontiolahti er kun åtte mil fra den russiske grensa, men Winkler forteller at de foreløpig ikke har vurdert å avlyse eller utsette renn.