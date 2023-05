Haaland etter å ha løftet Premier League-pokalen: – Jeg har ett råd til folk

Et reservepreget City vant 1-0 mot Chelsea – og endelig kunne Erling Braut Haaland løfte Premier League-pokalen som bare fjerde nordmann noensinne.

Hevet pokalen: – Surrealistisk

Litt etter 19.30 hevet City-kaptein Illkay Gündogan pokalen som er det synlige beviset på at de er Englands beste lag.

Gleden var enorm hos de lyseblå superstjernene på podiet som var rullet ut på gressmatta søndag kveld.

Haaland dynkes i champagne når han løfter troféet - bilder fra Viaplay

Det var en lykkelig Haaland som tok en sjelden prat med Viaplay og norsk presse søndag kveld.

På spørsmål om hvordan det var å selv løfte Premier League-pokalen, svarer han:

– Helt fantastisk, det er helt surrealistisk å gjøre det der med fansen og se alle de glade trynene rundt på stadion. Familien og alle kjenner det. Jeg har gledet meg til denne dagen lenge, og endelig kom den. Jeg gleder meg sånn nå, sier Haaland.

Dette øyeblikket glemmer neppe Haaland med det første. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Jeg har ett råd til folk

Den norske spissen nyter det han opplever akkurat nå.

– Det startet med at far spilte i City og jeg ble født. Å stå her i dag, 22 år, vinne Premier League, en liten kar fra Bryne, født i Leeds ... Det er ikke dårlig, det er bare å nyte det, sier han.

Norges største stjerne passer samtidig på å takke dem som har gjort en jobb for at han kan skinne.

– Uten «teamet» hadde jeg ikke hatt mulighet til å prestere som jeg har gjort i dag. Et råd til folk: Det gjelder å ha gode folk rundt seg. Det er det som gjelder, det er det jeg har. Det kommer jeg til å fortsette med. Det er det viktigste, sier Erling Haaland.

Erling Braut Haaland med sin første Premier League-pokal. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Da er det «takk for nå»

Han smilte fra øre til øre etter kampslutt. Og gleden er noe han tar på alvor.

– Det eneste jeg vil er å ha det kjekt. Det er derfor jeg spiller fotball. Hadde det ikke vært kjekt, hadde jeg ikke kommet så langt. Da jeg var ti år, gikk jeg i hallen fordi det var kjekt. Det er sånn det er, enkelt og greit. Den dagen det ikke er kjekt lenger, er det «takk for nå», da gjør jeg noe annet, advarer han.

City fikk heve Premier League-pokalen søndag kveld. Foto: Reuters

På sidelinjen sto Alfie Haaland og foreviget øyeblikkene med mobilen, vel vitende om at sønnen for alltid vil være historisk.

Alfie: – Takknemlige

– Det er stort, jeg er stolt. Jeg nyter det sammen med Erling. Jeg misunner ham. Jeg skulle gjerne gått i hans sko, sier pappa Alfie til Viaplay etter kampen.

– Vi er veldig takknemlige for at vi får lov til å bli med og oppleve noe av det Erling går gjennom nå, legger han til.

Manchester City-fansen stormet ut på banen for å feire seriegullet etter 1-0-seieren over Chelsea, og alle annen markering av gullet måtte vente. Foto: AFP

Men det tok tid før ligamesterne kunne starte feiringen. Etter kampslutt stormet nemlig publikum banen for å feire Premier League-triumfen.

Da utviklet det seg raskt til å bli det totale kaos ute på gresset.

– For noen scener. Speakeren ber på sine knær for å få folk vekk, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft etter kampen da jubelscenene utspilte seg.

– Det var akkurat dette her de ville at ikke skulle skje, la han til.

– Dette er ugreit

Haaland og de andre City-stjernene ble sendt rett inn i garderoben da scenene utspilte seg.

– Det er panikk blant vaktene som må eskortere spillerne bort, sier Pål Andre Helland i Viaplay-studioet.

Viaplay-kommentator Lars Tjærnås minnet om at slike scener tidligere har endt i tragedie. Han mener sikkerhetsrutinene feilet totalt på Manchester Citys hjemmebane søndag.

– Dette er ugreit, er hans dom.

Haaland må eksorteres av banen etter City-gullet - bilder fra Viaplay

Manchester City har vunnet serien fem av de seks siste sesongene. Det førte til de ville scenene etter kampslutt.

Først i 19.10-tiden, 15 minutter etter kampslutt, begynte publikum å forlate gressmatta slik at gullseremonien kunne forberedes.

TOMMEL OPP FOR HVILE: Erling Braut Haaland ble seriemester lørdag. Søndag fikk han en uvant plass på City-benken. Foto: OLI SCARFF / AFP

Oksen fra Jæren ble avspist med 17 minutter på banen og ble først byttet inn for Riyad Mahrez i det 73. spilleminutt.

Stående Haaland-ovasjoner

Det var enkelt å legge merke til den enorme posisjonen Haaland har fått i City-kretser.

– Stående ovasjoner for Gundogan, De Bruyne og Haaland som gikk ut for å varme opp, skrev Manchester Evening News-journalist Joe Bray på Twitter da nordmannen rørte på seg på sidelinjen utover i andre omgang.

Haaland er bare den fjerde nordmannen som vinner Premier League. Han kopierer bragden Ole Gunnar Solskjær, Ronny Johnsen og Henning Berg hr klart før ham.

– For en sinnssyk sesong den gutten der har hatt. Slått alle rekorder med antall mål i Premier League, 52 mål totalt, det er bare til å le av, oppsummerte Viaplay-kommentator Andreas Toft da 22-åringen ble byttet inn.

– For en superstjerne Norge har fått, la han til.

– Beste PL-benk i historien

City sendte utpå et svært B-preget i kampen, som ble startet med at Chelsea sto æresvakt før kampstart, en tradisjon som handler om å vise respekt for et lag som har klart å bli mestere før sesongen er avsluttet.

Det var ventet at Pep Guardiola ville spare spillere i denne kampen. Citys mektige manager øyner nok en svært sjelden trippel, som vil gå i boks om de lyseblå slår byrival Manchester United i FA-cupfinalen 3. juni og Inter i Mesterliga-finalen 10. juni.

– Vær trygge, vi er ikke ferdige ennå. Vi har FA-cupen mot våre bitre rivaler og så Mesterligaen. Vi skal feire i kveld, men så skal vi gå videre og skape historie, sier City-back Kyle Walker til Sky Sports etter seieren mot Chelsea.

Erling Braut Haaland måtte finne seg i å starte søndagens kamp på benken. Det tok han tilsynelatende med et smil. Foto: LEE SMITH / Reuters

Det var kun Walker og Manuel Akanji fra startelleveren som slo Real Madrid i mesterligaen som startet mot Chelsea.

Store navn som Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri og Jack Grealish så kampen fra sidelinjen fra start.

Hvis man legger sammen overgangssummen til alle som startet på benken for City søndag, kommer fasiten på over 500 millioner pund. Det tilsvarer rundt 6,8 milliarder norske kroner.

– Den beste benken i Premier League-historien, skrev tidligere storspiller Darren Bent på Twitter før kampstart.

Slik startet City mot Chelsea Ekspandér faktaboks Stefan Ortega, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Manuel Akanji – Kalvin Phillips, Rico Lewis – Riyad Mahrez, Cole Palmer, Sergio Gómez, Phil Foden – Julián Álvarez.

Helland om Chelsea: – Ræva

Kampen ble nok en nedtur for et kriserammet Chelsea-lag. Den stolte londonklubben ligger foreløpig på 12.-plass med 43 poeng når to kamper gjenstår av sesongen. Dermed kan de maks få 49 poeng.

For å sette det i perspektiv: 50 poeng er det svakeste de har hatt i Premier Leagues historie.

Denne sesongen har de foreløpig scoret stusslige 36 mål. Sist Chelsea scoret færre enn 40 mål i seriesystemet var i 23/24, altså 99 år siden.

– Ræva, for å si det på godt trøndersk. Rett og slett ræva. Det er skrekkelig, måten de opptrer på kollektivt, var dommen fra Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen.

Erling Braut Haaland er toppscorende gjennom tidene i Premier League. Se alle hans mål.

Selv om City stilte med reservene, kom det tydelig frem at heller ikke det er noe å kimse av. City tok ledelsen allerede etter 12 minutter da Haaland-erstatter og verdensmester Julián Álvarez satte inn 1-0.

Samme mann trodde han økte til 2-0 etter 72 minutter, men målet ble annullert for en hands på Riyad Mahrez i forkant.

Dermed endte det 1-0 til hjemmelaget Manchester City denne søndagen også. Selv uten en nordmann på topp fra start.