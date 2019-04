I fjor måtte Stabæk og Lillestrøm kjempe hardt for å unngå nedrykk. I dag møttes lagene allerede i første serierunde. En 27-åring fra Moelv skulle spille hovedrollen på en svært dårlig gressmatte i Bærum denne mandagskvelden.

To mål på 80 sekunder

Etter en rolig første halvdel fikk Lillestrøm hjørnespark i førsteomgangens siste spilleminutt. Thomas Lehne Olsen skrudde ballen direkte i mål. Hverken Stabæk-forsvaret eller målvakt Marcus Sandberg klarte å stoppe ballen fra å lure seg inn på første stolpe.

– Jeg har øvd litt på det denne uka. Dette har jeg aldri gjort på toppnivå før. Det var godt å se den gå inn, sier Lehne Olsen til NRK.

Kun 80 sekunder etter Lillestrøm-scoringen slo hjemmelaget tilbake. Fjorårets toppscorer Franck Boli brasset inn utligningen i motsatt ende av banen. 1–1 til pause.

RETT INN: Thomas Lehne Olsens hjørnespark gikk rett i mål på Nadderud. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Straffebom

Rett etter hvilen fikk Lillestrøm hjørnespark nok en gang. Stabæks Steinar Strømnes løftet venstre hånd opp mot hodet, handset i en tøff duell med Simen Kind Mikalsen og lagde straffespark.

– Riktig dømt, men man kan diskutere om Strømnes skal ha frispark, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Lehne Olsen kunne bli tomålsscorer, men et svakt forsøk ble stoppet av målvakt Sandberg.

– Det er Lehne Olsen på godt og vondt i kveld, ropte NRKs kommentator Olav Traaen.

Det endte 1-1 på Nadderud.

Lehne Olsen skuffet

Thomas Lehne Olsen var ikke fornøyd etter kampslutt.

– Straffe skal være mål, men sånt kan skje. Vi taper to poeng på at jeg bommer.

– Det er alltid surt når vi ikke scorer på straffe, men det er flere enn Thomas som har bommet derfra. Det er bare å gå videre, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson.

SKUFFET: Thomas Lehne Olsen var lite fornøyd med straffeforsøket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hentet i sykebil

Stabæks nyervervelse Matthew Rusike måtte ut med skade i førsteomgang og ble hentet av sykebil i pausen. Det er fare for at høyrekanten har fått et ankelbrudd. Hvis det stemmer venter et langt skadeavbrekk.

– Det er kjedelig å få en sånn start på karrieren i klubben vår. Han så veldig bra ut før han måtte ut med skade, sier Stabæk-trener Henning Berg til NRK.