Stabæk sendte VIF nærmere nedrykk i enorm snuoperasjon

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ved pause så det bekmørkt ut for Toni Ordinas' menn. Før dagens kamp hadde ikke Stabæk maktet å snu en kamp de har ligget under til seier.

Men fire mål etter pause sendte Stabæk opp på en sjetteplass på Eliteserietabellen.

– Dette bør vi gjøre oftere, sa en meget fornøyd Morten Morisbak Skjønsberg til NRK etter kampen.

Grindheim med frispark-perle

Likevel var det hovedstadslaget som åpnet best og VIF-kaptein Christian Grindheim åpnet scoringsballet på Nadderud stadion ti minutter før pause med en frispark-perle fra øverste hylle.

På 20 meter midt foran mål fikk 34-åringen stjernetreff og limte ballen opp i vinkelen.

LITEN NYTTE: For første gang på tre år scoret Christian Grindheim to mål, men til liten nytte. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Minutter senere var Grindheim frempå igjen. Kjelsrud Johansen nikket en lang ball ned til kapteinen som fra 16-meter rolig og behersket tok ballen ned på brystet og smalt inn 2–0.

For første gang siden 30. august 2014 i borteoppgjøret mot Bodø/Glimt kunne Vålerenga-kapteinen juble for to mål i én og samme kamp.

– Fine mål, men det hjelper veldig lite, sa en skuffet Grindheim til NRK etter kampen.

Stabæk tilbake etter pause

For hjemmelaget ville ikke gi seg uten kamp og kom kjapt ut fra startblokkene i andreomgangen.

Etter ti minutter kom reduseringen fra Ohi Omoijuanfo. På lekkert vis vendte Eliteseriens toppscorer opp i VIFs 16-meter og dunket dagens første inn bak Adam Larsen Kwarasey.

Nå fikk Bærumsklubben blod på tann og fire minutter senere var utligningen et faktum. Et meget smart frisparktrekk satt ut hele VIF-forsvaret og Tortol Lumanza Lembi kunne enkelt pirke ballen i mål.

– Det er flere som gjemmer seg vekk. Det blir for lett på dette nivået, sa Grindheim om Vålerengas forsvarsspill etter pause.

Vålerenga-kollaps

Etter utligningen fortsatte Stabæk å spille ballen rundt Vålerengas spillere som kollapset fullstendig. På sidelinjen hoppet en engasjert Stabæk-trener Toni Ordinas rundt sint som en ilder.

Like sinna var Ohi da han etter 58 minutter mente han ble snytt for et straffespark.

SKADET: Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo måtte av med skade etter å ha satt inn 3–2-målet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ett fattig minutt senere ble frustrasjon snudd til enorm glede da nettopp Ohi pirket inn 3-2-ledelsen og snuoperasjonen var et faktum. Det var 23-åringens 17. mål i Elitiserien i år, og han er nå tre mål foran Nicklas Bendtner på toppscorerlisten.

– Selvfølgelig vil jeg bli toppscorer. Hvis en spiss sier at han ikke vil ha den har han ikke ambisjonene sine på plass, sa en glad Ohi til NRK etter kampen.

Et lite skår i gleden for Nadderud-publikumet var at yndlingen deres ble skadet i duellen i forkant og måtte av banen etter målet.

– Jeg vet ikke om det er krampe eller strekk. Det er noe grums bak der som jeg må finne ut av, sa Eliteseriens toppscorer om skaden.

Det hemmet derimot ikke Stabæk som fortsatte å kjøre over et Vålerenga-lag i fullstendig oppløsning og etter 80 minutter satt Franck Boli inn 4–2 og spikeren i Vålerenga-kisten.

To poeng ned til kvalifisering

Med dagens resultat gjør Stabæk et realt byks oppover tabellen og ligger på en sjetteplass.

For Vålerenga er det nå bare to poeng ned til Aalesund på kvalifiseringsplassen i årets eliteserie. Det visste Nadderud-publikummet som de siste minuttene sang at «Vålerenga rykker ned».

SKUFFET: Ronny Deila var meget skuffet over det han betegnet som en «grusom» kamp. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix