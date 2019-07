Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er bitter. Jeg lurer på hvorfor de legger til seks minutter og hvorfor de dømmer en feil corner til dem før de scorer, så vi føler oss urettferdig behandlet, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampslutt.

Seks minutter på overtid reddet Emil Bohinen ett poeng for vertene etter en corner og det er denne situasjonen Bakke sikter til.

Det var duket til bunnkamp mellom Stabæk og Sarpsborg på Nadderud mandag, men det var nok ingen som hadde sett for seg en seksmålskamp.

Bunnlagene er nemlig de som har puttet færrest mål denne sesongen. Stabæk hadde scoret ni ganger før kveldens kamp, mens Sarpsborg stod med tolv mål og står fortsatt uten borteseier på seks forsøk.

Offside-mål

Slikt så det imdlertid ut da bunnlagene møttes mandag kveld. For allerede etter ett minutt åpnet Jonathan Lindseth målshowet da han gjestene i ledelsen.

Ole Jørgen Halvorsen ble nærmest ut av ingenting spilt fri på høyrekanten, før han slo 45 grader ut til Lindseth, som enkelt bredsidet inn sitt andre mål for sesongen.

Men scoringen burde aldri vært godkjent. Det var nemlig en offsideplassert Halvorsen som fant Lindseth inne i sekstenmeteren, men assistentdommeren vinket ikke med flagget.

Drøye 25 minutter senere var det nesten en tro kopi av 1-0-scoringen, men fra ventrekanten. Denne gangen var det Lindseth som slo inn 45 grader mot første stolpe hvor Steffen Lie Skålevik ventet.

Den tidligere Brann-spissen skjøt kun hull i luften da han forsøkte å styre ballen i mål, men en oppmerksom Alexander Ruud Tveter fanget opp ballen, og doblet ledelsen fra kloss hold mot spillets gang.

Kjemperedning

Ti minutter før pause burde Franck Boli redusert for Stabæk.

En god Ola Brynhildsen slo gjennom Boli, som driblet av flere Sarspsborg-forsvarere, men Aleksandr Vasyutin i Sarpsborg-burdet vartet opp med en fantastisk benparade og reddet - i første omgang.

For syv minutter senere fikk Boli revansje for bommen like før. Vadim Demodiv spilte en perfekt vektet pasning mot Boli som hadde løpt seg fri i sekstenmeteren.

Ivorianeren vendte på en femøring og denne gangen gjorde 25-åringen alt riktig da han tredde ballen mellom bena til Vasyutin fra ti meter til 1-0.

Straffebom

På overtid av første omgang fikk Boli muligheten til å redusere fra straffemerket. En klønete Vasyutin bokset ned Madis Vihmann, men sisteskansen reddet straffen fra Boli.

Fem minutter etter sidebytte fikk Sarpsborg drømmestart i andre akt. En kontring anført av Jonathan Lindseth, som satte full fart i fremover, endte omsider hos Steffen Skålevik som skled inn 3-1 for et svært effektivt Sarpsborg 08.

To minutter snenere fikk Boli en ny stor mulighet til å bli tomålsscorer. Etter mye klabb og babb i feltet etter et hjørnespark, rullet ballen ut til Boli som sto alene på fem meter, men en ny mesterlig redning fra Vasyutin hindret Boli-scoring.

Bohinen reddet Stabæk

Drøye 20 minutter før fulltid tente midtstopper Vihmann et nytt håp for hjemmelaget da han stanget inn 2-3 etter et hjørnespark fra venstre.

Lenge så det ut som at det kune skulle bli et trøstemål, men seks minutter på overtid scoret Emil Bohinen og sikret ett viktig Stabæk-poeng.

Dermed ble Sarpsborg 08 snytt for deres første borteseier denne sesongen.