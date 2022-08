Stabæk raser mot rivalens kamp mot Chelsea: – Dette er visvas!

– Vi er rasende. Enkelt og greit. Dette er brudd på alt som heter fair play. Jeg forstår ikke hva de tenker på. Hvis ikke de vil spille i Toppserien, så får de heller trekke seg, sier lagleder Richard Jansen i Stabæk.

– Det har ingen kommersiell verdi. Jeg har vært på Cobham. Det er portvakter i uniform og gjerder. Man slipper ikke inn dit. Dette er visvas! Det er helt skandale med tanke på konkurrentene, fortsetter Jansen.

Toppseriens omstridte sluttspill deler serien etter 18 kamper er spilt. Da skal de fire beste lagene møte hverandre i kamp om ligatittelen. Brann, Rosenborg og Vålerenga er allerede klare.

– Det er bare å gratulere Lyn

Stabæk kjemper en innbitt kamp om den fjerde plassen. De har spilt 16 av 18 kamper før ligaen skal deles, og ligger på 4.-plass med 23 poeng.

Hakk i hæl følger Lyn (22 poeng), Kolbotn (20) eller LSK Kvinner (19) med en kamp mindre spilt. Og det er nettopp Lyn som skal møte Arna-Bjørnar søndag – snaut 50 timer etter at sistnevnte har spilt treningskamp mot et av verdens beste lag

Fredag 12. august møter de Chelsea i London, klokken 12.00 (norsk tid).

Søndag 14. august møter de Lyn i Oslo, klokken 15.00.

Vurderingen får det til å koke hos konkurrentene.

– Det er så langt vekk fra fair play som det er mulig å komme. Det er bare å gratulere Lyn med de tre poengene, sier Stabæk-trener Per Inge Jacobsen til NRK.

STABÆK-TRENER: Per Inge Jacobsen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– De kommer helt sikkert til å stille med sine beste spillere, men reise på en fredag og kamp mot Chelsea og så til Oslo ... Det er en reisebelastning der som gjør at man aldri vil være «fit» til kamp. En ting er det fysiologiske, en annen ting er det mentale. Det sier seg selv at det ikke går.

LSK Kvinners styreleder, Rune Øien, sier til NRK at han også gjerne skulle sett at kampen ble flyttet.

– Jeg håper at de tar kampen mot Chelsea som en treningskamp og lar bredden i stallen få spille, slik at det ikke går utover prestasjonen mot Lyn og at Lyn-kampen er den prioriterte. Når de skal spille mot verdens beste spillere, så er det kanskje ikke helt naturlig at de slakker på bremsen, og det er problemet med den kampen her.

Arna-Bjørnar slår tilbake

– Det er ikke hver dag man får en mulighet der Chelsea spør om man vil komme å spille treningskamp mot dem, sier Erik Mjelde, sportssjef i Arna-Bjørnar, til NRK.

På spørsmål om Stabæk-ledernes påstander om at det er brudd på fair play og den manglende kommersielle verdien, svarer Mjelde med et glimt i øyet:

– Stabæk hadde vel sagt nei til å dra til da om de fikk den muligheten? Om vi hadde spilt om seriegull, så hadde vi fortsatt tatt denne muligheten. Vi har et ekstremt utviklingsfokus i Arna-Bjørnar. Hvis vi kan få målt litt krefter så tenker vi at det er en enorm inspirasjon og motivasjon for de unge spillerne.

SPORTSSJEF: Erik Mjelde i Arna-Bjørnar. Foto: Eivind Senneset / NTB

Han garanterer at de skal stille klar til kamp mot Lyn – og legger til at de vil ha med spillere til Oslo som ikke blir med til London.

– Vi har ingen planer om å gi Lyn tre poeng, så hvis de slår oss på søndag så spiller de en bedre kamp enn oss.

Arna-Bjørnar drar til London torsdag, før de spiller kamp mot Chelsea fredag klokken 11.00 lokal tid. Deretter drar de til Oslo lørdag morgen for å gjøre de siste kampforberedelsene.

CHELSEA-STJERNER: Erik Mjeldes søster, Maren Mjelde, er en av spillerne Arna-Bjørnar skal få bryne seg på i London. Her feirer hun sist års ligatrofé sammen med Fran Kirby og Guro Reiten. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Mjelde sier de egentlig ønsket å spille kampen mot Chelsea en uke tidligere, men ble spurt av Norges Fotballforbund om å endre kamptidspunkt for en kamp mot Brann. Det ble gjort med hensyn til Branns mesterligakvalifisering.

– Vi var med på det, så vi spilte den kampen 3. august. Da kunne vi eventuelt spilt mot Chelsea tidligere. Og så prøvde vi å finne den datoen som passet best for både Arna-Bjørnar og Chelsea. Vi har tatt mange forholdsregler og serien blir definitivt ikke nedprioritert.

Stabæk har advart mot sluttspill

Stabæk-trener Jacobsen peker på at bærumsklubben tidligere har advart mot sluttspillmodellen, der enkelte lag ikke vil ha noe å spille for lenge før serien deles opp.

– Vi har tenkt at noen lag vil kunne spare spillere med tanke på sluttspill, slik at de kan stille med friskere tropp i kampen mot et nedrykk. Det er den konsekvensen vi har tenkt, sier Jacobsen.

Stabæk-treneren hadde ikke forestilt seg at et lag tok ville dra til London 51 timer før neste kamp på norsk jord. Én kamp som vil påvirke hvilke lag som blir å se i toppen toppspillet.

– Vi hadde ikke tenkt i vår villeste fantasi at noen ville utnytte det så til de grader som Arna-Bjørnar gjør her, sier Jacobsen, og kaller det en ekstremkonsekvens av sluttspillmodellen.

Har gitt lovnader

Stabæk har vært i kontakt med Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner for å forhøre seg om prioriteringene som er gjort fra bergensklubbens side.

– Vi tok kontakt angående vurderingene Arna-Bjørnar har gjort og for å forsikre oss om at seriespillet blir prioritert, som det selvsagt skal. Det er et helt grunnleggende prinsipp for deltagelse i Toppserien, og det forsikret de oss om, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

DAGLIG LEDER: Toppfotball Kvinners Hege Jørgensen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I utgangspunktet er det jo fantastisk at man får i stand en treningskamp mot Chelsea, men at det kommer så tett opp mot seriespillet kan være uheldig. Klubben har imidlertid understreket at serien har prioritet og at de vil stille med fullt mannskap til kampen mot Lyn. Det forholder vi oss til.

PS! Erik Mjelde er broren til Chelsea- og Norge-profilen Maren Mjelde.