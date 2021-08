En gang var Rosenborg så godt som fast inventar i mesterligaen og lag som AC Milan, Chelsea og Real Madrid måtte ta turen til Lerkendal for å møte trønderne.

Men siden 2007/2008-sesongen har norske klubber måttet nøye seg med enten nest øverste nivå eller ingenting.

Stabæk-spiller Yaw Ihle Amankwah mener problemet ofte sitter i toppen av fotballklubber.

– De kan ikke nok om fotball

Amankwah legger lite imellom når han blir spurt om årsaken til Norges beskjedne tilstedeværelse i europeisk sammenheng.

– Jo høyere man kommer i makthierarkiet, jo lavere er kompetansen. Det er flere klubber der den øverste beslutningstakeren er folk som har mange leiligheter eller tjukk lommebok, men som kan svært lite om fotball, sier han til NRK.

IKKE IMPONERT: Midtstopperen mener det er mye som kan gjøres bedre i toppen av norske fotballklubber. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Da er spørsmålet hvorfor de med størst beslutningsmakt er de som kan minst om fotball. Der synes jeg det er en lang vei å gå. Det sier seg selv, legger han til.

Bergenseren understreker at han synes det gjøres mye klokt i Stabæk og at de har utrettet mye fra lite. Han kommer også med eksempler på klubber han synes styres verre:

– Jeg snakker mer om større klubber. Det er en klubb som har havnet under oss på tabellen (Brann) – der skjer det mye. Da det var krise i Godset, så ser du at kompetansen på toppen er altfor lav. NFF jobber sikkert godt, men de øverste beslutningstakerne kan ikke nok om fotball, sier han.

Svarer på kritikken

Etter krisen i Godset valgte styreleder Ivar Strømsjordet å trekke seg. Dagens styreleder, Ann Sire Fjerdingstad, kjøper ikke kritikken fra Amankwah.

– Det har skjedd mye positivt i Strømsgodset de siste månedene. Vi har ny sportssjef, nye trenere og nytt styre med forskjellige kvalifikasjoner. I tillegg vinner «gutta» på banen, sier Fjerdingstad til NRK.

– Jeg håper jeg fikk jobben som styreleder ut fra mine kvalifikasjoner og tidligere jobber, og ikke ut fra størrelsen på lommeboka mi. Som tidligere ordfører vet jeg mye om krisehåndtering, legger hun til.

På spørsmål om hun involverer seg i sportslige beslutninger, svarer Fjerdingstad følgende:

I EUROPA: Bodø/Glimt er det eneste laget som spiller i Europa denne sesongen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Vi har en sportssjef, i tillegg har vi også et styremedlem som har den kompetansen. Jeg blir involvert når det er naturlig at en styreleder skal inn.

Også styreleder for SK Brann, Birger Grevstad, svarer på kritikken:

– Jeg tenker at ja, vi har gjort feil. Tenker og at Amankwah ikke har det hele og fulle bildet om hva som har skjedd hos oss. Når feil hos oss blir så grundig «smurt» ut over hele Medie-Norge er det klart det gir grunnlag for evaluering og nytenking for å bli bedre, skriver han i en e-post til NRK.

Amankwah innrømmer imidlertid at det kanskje ikke er Stabæk-leiren som bør snakke høyest.

– Det er sikkert ikke godt nok, men når vi ligger nest nederst på tabellen, så skal ikke jeg uttale meg så mye om de som er med i det løpet der. All ære til lagene som prøver seg. Vi skal prøve å fokusere på oss selv, sier Stabæk-profilen.

– Det er litt «money talks»

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener at det er andre ting enn klubbledere som gjør det europeiske nåløyet trangt for norske klubber.

INGEN EUROPA: Vålerenga er blant lagene som ikke klarte å nå europeisk turnering. Han tror seeding og økonomi er noen av grunnene til at norske klubber sliter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg føler at økonomien er for liten, sammenlignet med Europa. Det er veldig rart, når vi er et av verdens rikeste land, sier han.

Geir Bakke, som kan lede Lillestrøm til Europa-kvalifisering, er enig med Vålerenga-treneren.

– Det er litt «money talks». Rosenborg, som er kanskje den største klubben i Norge, kommer med en omsetning på rundt 200 millioner. Så finns det lag i mindre fotballnasjoner med omsetninger på én milliard. Da vil de beste spillerne havne der også, sier Bakke og fortsetter:

– Men vi må bli bedre, vi erkjenner vi må bli bedre i treningsarbeid, spillerutvikling og bedre på fryktelig mye.

NFF vil endre ligastrukturen

Elitedirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, legger heller ikke lokk på problemet.

– I 20 år så har vi ikke helt nådd målene på herresiden. Vi har hatt mål om å nå mesterskap med landslaget og å komme lenger i de europeiske turneringene. Vi kjører ganske tunge prosesser for å sette inn tiltakene som trengs for å nå disse målene. Vi ønsker å være topp 14 på herresiden, og vi er foreløpig nummer 22, sier hun.

Videre forteller hun at NFF har satt inn konkrete mål og tiltak for å kunne gjøre norske klubber mer konkurransedyktige i Europa.

– Vi må se på ligastrukturen. Vi må få mer konkurranse, oftere kamper og vi må få en lengre sesong. Vi kan ikke bare la det være kommersielle hensyn, for vi vet vi må gjøre noe med dette for å lykkes. Vi må også gjøre noe med spillerlogistikken og topplinjen i klubbene, for de er fattige i europeisk sammenheng.