Stabæk-Ohi følges av Championship-klubber: – England er fristende

NRK vet at en håndfull klubber på nest øverste nivå i England følger Stabæk-spissen tett. Omoijuanfo har herjet hittil i sesongen og troner alene øverst på toppscorerlisten foran store navn som Moldes Björn Bergmann Sigurdarson og Rosenborgs Nicklas Bendtner.

I 3-2-seieren over Molde søndag satte han inn sitt 14. mål for sesongen. Sånt legges selvsagt merke til.

– Jeg kan ikke tenke så mye på om klubber ser på meg. Jeg må bare være nøye i treningsarbeidet, sier Omoijuanfo til NRK.

Bekrefter interesse

Stabæk-sportssjef Inge André Olsen fleipet i pressesonen søndag, og sa Omoijuanfo hadde vært «dum» som skrev kontrakt ut 2020-sesongen. Han bekrefter at toppscoreren er ønsket i Championship.

– Det har vært nevnt, ja. Nederland, Tyskland og Tyrkia også. Det er mange som følger med på norsk fotball, og spesielt Ohi. Det har det vært lenge. Det samme mange klubber på tribunen her i dag, sier Olsen til NRK.

KAN MISTE TOPPSCOREREN: Stabæks sportsjef Inge André Olsen bekrefter at det er stor interesse for Ohi Omoijuanfo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvor lenge blir han i Stabæk?

– Hvis det kommer et bud er jeg 100 prosent sikker på at vi er bestevenner både før og etterpå, og at vi finner en løsning både han og Stabæk er fornøyde med.

Omoijuanfo innrømmer at han kjenner til at han følges tett av flere klubber på nest øverste nivå i England.

– Ja, jeg har hørt om interesse derfra. Om det er riktig steg, får vi se på. Det hadde selvfølgelig vært interessant. England er fristende.

Allerede i mai fortalte hovedpersonen selv til NRK at han håper på å komme seg ut av landet allerede denne sommeren:

– Det er jo det som er drømmen. Jeg skal ikke legge skjul på det. Men samtidig har jeg ikke lyst til å dra ut for så å komme tilbake til Eliteserien om et par-tre år. Skal jeg reise ut, er det for å oppnå noe, fastslo spissen.

Mange nordmenn

Stefan Johansen (Fulham), Alexander Tettey (Norwich), Adama Diomande (Hull) og Markus Henriksen (Hull) spiller allerede i engelske Championship - der interessen for Stabæk-spissen er størst.

– Ohi er en god spiller. Han var på besøk i Manchester da han var 15-16 år gammel så jeg husker han også derfra. Han kommer til å få en god karriere, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Kollega Toni Ordinas smilte bredt etter søndagens 3-2-seier, og påstår han ikke blir nervøs av tanken på å miste toppscoreren i Eliteserien.

– Dette er Stabæk. Modellen i klubben er å hjelpe spillere videre når de er klare for nye utfordringer. Jeg blir glad om han blir her, men reiser han er det en suksess for Stabæk.