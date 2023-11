Stabæk-fansen etter tekniske undersøkelser: Hevder ingen supportere kom med rasistiske utsagn

Norsk fiasko i Beijing – Eie eneste videre til Big Air-finalen

Fristilsprofilen Sandra Eie var eneste norske som klarte å ta seg videre fra Big Air-kvalifiseringen i Beijing.

I herrenes første heat endte Leo Landrø på den sure 6.-plassen og klarte dermed akkurat ikke å ta seg til finalen. William Bostadløkken (9.-plass) og Ulrik Samnøy (13.) klarte heller ikke å kvalifisere seg.

I det andre heatet endte Sebastian Schjerve som beste norske på 7.-plass, tett etterfulgt av Vebjørn Gråberg. Tormod Frostad endte som nummer 15.

Det er bare de fem beste fra hvert heat som tok seg videre til lørdagens finale.

Sandra Eie er dermed eneste norske som er klar for lørdagens finaler etter at hun endte som nummer seks i kvalifiseringen. Franske Tess Ledeux var best av kvinnene med sine 174,25 poeng, mens sveitserne Mathilde Gremaud (156 poeng) og Giulia Tanno (152,50) fulgte på plassene bak.

Det er åtte kvinner som skal kjøre finalen. Eie tok seg videre med poengsummen 147,25. (NTB)