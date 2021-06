– Å, herregud, utbrøt sprintstjernen etter superløpet, ifølge Aftonbladet.

34-åringen løp inn til tiden 10,63, noe som er den nest beste tiden gjennom tidene. Det er også den raskeste 100 meteren for kvinner på 33 år, skriver NBC.

– Det ligger an til å bli en historisk spennende OL-finale, tror NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Bare den amerikanske sprintstjernen Florence Griffith-Joyner, som har verdensrekorden på 10,49, har løpt raskere enn dette. Fraser-Pryce er uansett den raskeste nålevende kvinne, siden Griffith-Joyner døde i 1998.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rodal er imponert over det 34-åringen presterer.

– Det er imponerende. Vi var spente på om hun skulle klare å komme tilbake etter at hun ble mor. Men så kommer hun sterkere tilbake etter det, sier han.

– Det er spennende at hun kan løpe så fort i 2021.

Shelly-Ann Fraser-Pryce var 14 hundredeler bak verdensrekorden fra 1988.

– Nå ser jeg veldig fram til å løpe under 10,7. Det er en stor drøm og noe jeg jobber hardt mot, sa 34-åringen fra Jamaica nylig.

Florence Griffith-Joyner er den som har løpt raskest av alle. Foto: STAFF / AFP

En av tidenes største

Med ni VM- og to OL-gull regnes hun av mange som tidenes største sprinter på kvinnesiden. Men med en personlig rekord på 10,70 var hun «bare» den fjerde raskeste kvinnen gjennom tidene på 100 meter.

Inntil lørdag. Med en godkjent vind på 1,6 meter per sekund i ryggen, slo Fraser-Pryce til med supertiden 10,63 i et stevne hjemme på Jamaica.

Da slo hun nigerianske Blessing Okagbare (10.90) og amerikanske Javianne Oliver (11.03) og løp inn til en tid så sterk at det nesten er utrolig. Ikke minst når man tenker på at jamaikaneren er 34 år gammel og også har fått barn.

Med ni VM- og to OL-gull regnes Fraser-Pryce av mange som tidenes største sprinter på kvinnesiden. Foto: Nick Didlick / AP

Kan bli spennende oppgjør

Fraser-Pryce uttalte nylig at det ville bety mer for henne å komme under 10,7 enn å ta enda flere medaljer.

Men det betyr naturligvis ikke at hun ikke sikter mot medaljer i Tokyo, der hun sterkt vurderer å løpe både 100 og 200 meter under OL i Tokyo. Der kan det bli svært spennende oppgjør mot blant andre Elaine Thompson-Herah og Sha’Carri Richardson.

– Jeg kom ikke hit for å løpe så raskt. Det var ikke noe press, og jeg ville bare få til et bra løp før uttakskonkurransene til OL, sa Fraser-Pryce etter løpet.

– Dette blir mitt siste OL, så jeg håper det blir bra. Jeg har vært på pallen i de tre siste lekene, og jeg håper at jeg kan gjøre det igjen, sier hun.