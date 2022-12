Det er ikke fordi det lavere nivået på de norske kvinneløperne klarer å fremkalle skadefryd på den arabiske halvøya eller at diskusjonene om norsk dominans på mannesiden engasjerer særlig mange kilometer utenfor Skandinavia.

I stedet er det demonstrantene som sannsynligvis ville gledet qatarerne. De demonstrantene som har brukt verdenscuprennene på Lillehammer som arena for å protestere mot norsk oljeleting.

De som mener det er hyklersk å la Equinor sponse landslagene i en sport som er ekstremt klimautsatt, og at dette er utfordringer for viktige til å holdes unna offentligheten, mens man på TV viser glansbilder av vakre omgivelser og glitrende utøvere.

Noe veldig beslektet med det vi selv har beskyldt Qatar for å gjøre, med andre ord.

Universelle menneskerettigheter egentlig bare vestlige?

Norge har brukt forberedelsene til fotball-VM som en arena for å uttrykke vår mening om situasjonen for migrantarbeidere i Qatar- og om deres manglende respekt for de universelle menneskerettigheter.

Menneskerettighetene kalles universelle ved at de uttrykker hvert enkelt menneskes grunnleggende friheter og rettigheter, hvor det enn skal være i verden, hevet over politikk, religion og alt.

Men likevel blir disse i mange land blir sett på som en vestlig oppfinnelse, best egnet til å fortsette å drive en slags kulturell og ideologisk imperialisme overfor land i andre verdensdeler, med en annen kultur, en annen religion- og kanskje helt andre utfordringer.

Der verdenscuprenn i langrenn dessverre ikke engasjerer verden særlig langt sør for Kristiansand, er fotball-VM et globalt fenomen.

VM-arrangør Norge i et kritisk søkelys

Derfor ville denne diskusjonen sett helt annerledes ut hvis vi ser for oss at det var Norge som i en tenkt situasjon arrangerte VM i verdens største sport og hadde alle internasjonale søkelys mot vårt samfunn og våre moralske prioriteringer.

Kanskje hadde Pakistan og Bangladesh truet med å boikotte hele VM i Norge fordi den manglende viljen til å kutte i oljeletingen bidrar til den globale oppvarmingen som skaper så store ødeleggelser i deres land.

Eller så hadde øystater som Vanuatu og Kiribati fortalt verden at stater som Norge er på vei til utslette deres land helt, når havet stiger.

Nei, de hadde neppe kvalifisert seg til VM. Men det skal da aldri hindre noen i å heve stemmen når man vil kritisere en VM-arrangør.

Og fortelle hvordan det som foregår i vertsnasjonen ikke er mulig å tolerere ut fra de standarder de mener vi bør leve etter.

Der kampen for klimaet er så presserende viktig at den ikke kan utsettes eller nedprioriteres, om det så skulle gå ut over prioriteten til noe så viktig som kampen for menneskerettigheter.

Hvis Gianni hadde følt seg norsk

Og der en Gianni Infantino på vei mot gjenvalg sannsynligvis hadde invitert verdenspressen, fortalt hvor norsk han følte seg og tatt et jovialt grep rundt skuldrene til en Audun Lysbakken på vei ut og smilende fortalt alle at samarbeidet mellom Fifa og politikerne i den demokratiske høyborg Norge har gjort at den 26. konsesjonsrunde er utsatt.

PRESIDENT: Gianni Infantino. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Og enda mer smilende fortsatt med at dette gjør at man i stedet kan glede seg til tidenes VM-fest, med kamper på flunkende nye og selvsagt klimanøytrale arenaer på Melløs, Nedre Eiker og Aspmyra.

Alt gjengitt best gjennom den oppdaterte versjonen av FIFA+-appen.

Norge vil aldri få VM i fotball. Urettferdig nok, vil noen si, i og med at en nasjon som Saudi-Arabia lefler med tanken på å arrangere vinter-OL i en helt ny by bygget ute i ørkenen. Men sånn er altså verden.

I stedet må demonstrantene derfor bruke de arenaene som er tilgjengelige her i periferien – og som engasjerer nordmenn mest. Derfor dukker de opp i skogen der det blir gått langrenn.

Klimaaktivister demonstrerte midt i langrennsløypa – Bilder fra TV 2 direkte Du trenger javascript for å se video.

Først på Beitostølen, der budskapet var «Morgendagen smelter», en finurlig omskriving av navnet på det Equinor-sponsede talentprogram «Morgendagens helter». Under verdenscupen på Lillehammer sto det rett og slett «Stopp Oljeletinga».

Og hadde de sett det som skjedde i løypene rundt vår egen OL-by fra 1994 er det en viss fare for at ganske mange av de såkalt ansvarlige i Qatar hadde smilt. Uansett om det risikerer å gå ut over uskyldige utøvere.

Oljefeltene – Norges migrantarbeidere?

Det var neppe noen som i Qatar som fikk med seg klimaprotestene.

Demonstrantene hadde åpenbart heller ikke ambisjoner om det. Teksten på bannerne som ble formidlet ut til verden var på norsk. Man tilpasser seg jo sitt publikum.

Men hadde man sett dette i VM-landet i Midtøsten, tror jeg mange hadde smilt. Og tenkt at Norge fikk smake sin egen medisin.

Og kanskje tenkt noe i nærheten av at det eneste egentlige universelle er at den enes moral er en annens dobbeltmoral.

Og at Norge burde slutte å kjøre lastebillass med oppmagasinert kunstsnø fra Lillehammer til Sjusjøen for å avholde nasjonal åpning i skiskyting og gjennom dette fortelle verden at alt ser fint og flott og grønt og klimavennlig ut hos oss.

Slik sportsvasker vi vår status som storprodusent av klimaødeleggelser.

Og lar Equinor, Aker og Nammo betale seg til bedre samvittighet ved å sponse våre vinteridrettsutøvere.

Oljefeltene i nord er på et vis Norges migrantarbeidere – den dårlige samvittigheten Støre, Barth Eide og Vedum helst vil holde unna den internasjonale offentligheten.

Der er i stedet Olve Gravklev, talsperson for Stopp Oljeletinga. Ikledd en jakke som visstnok er et offisielt produkt fra den amerikanske racingserien Nascar. Det finnes aldri bare én sannhet.

Ser ikke demonstranter for bare trær

Ett av de store spenningsmomentene gjennom verdenscuphelgen på Beitostølen, er om aktivistene kommer tilbake og klarer å finte seg forbi de mange vaktene som er plassert ut. Kan en italiensk aktivist komme seg fordi et 80-talls vakter rundt en gressmatte på en VM-stadion i Qatar, forstår alle at det er vanskelig å stoppe de som vil bruke idretten som arena når den foregår ute i skiløyper i en skog.

De som vil se hva som skjer rundt langrennsløypene på Beitostølen, må ellers skru på NRK fra kl. 10 på lørdag. Den qatarske varianten av sportsvaskingen følger på NRK og TV 2 fra kl. 16 og utover.

God sportshelg.