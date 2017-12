Sportssjefen lover like forhold i Kollen

Henrik Kristoffersen er som kjent motstander av parallellkonseptet i alpinsporten. Han mener det er for mange tilfeldigheter inne i bildet til at grenen skal telles i verdenscupen.

I parallellrennet i Alta Badia hevdet Kristoffersen at den blå løypa var soleklart raskere enn den rød.

1. januar skal det kjøres parallellslalåm i Oslo, med alle stjernene på start. Bakken er bygget inn i underrennet på Holmenkollen-bakken – og portene er plassert centimeterpresist, ifølge sportssjef for arrangementet, Marius Arnesen.

– Vi gjør alt vi kan for at det ikke blir tilfeldig i det hele tatt, og veldig mye ligger til rette for det, sier han.

Stikker løypa med landmåler

For at de to løypene skal bli likest mulig har nemlig arrangørene hentet inn en landmåler.

Den tidligere norske landslagstreneren Marius Arnesen er sportssjef for City Event i Holmenkollen. Han lover like forhold i blå og rød løype. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi har hatt en landmåler her for å finne punkter på hvordan løypene skal stå. Samtidig er dette en hoppbakke, og ikke alpinbakke, så fallinjene her er helt rette. Derfor er vi helt sikre på at vi innen to centimeter vil få helt like løyper, sier Arnesen.

Den tidligere landslagstreneren, som også er NRKs alpinekspert på andre renn, poengterer også at løperne skal kjøre i begge løypene, så eventuelle forskjeller uansett vil jevne seg ut.

– Så Henrik Kristoffersen har ikke noe å bekymre seg for?

– Nei, han skal glede seg til å kjøre renn på hjemmebane i hovedstaden sin. Dette blir en helt rettferdig konkurranse.

Holmenkollen Skifestival har brukt landmåler for at løypene skal bli helt like. Foto: Odd Iversen / NRK

Forventer folkefest

Holmenkollen Skifestival har allerede solgt godt over 5000 billetter. Daglig leder i selskapet, Kristin Sæterøy, forventer folkefest 1. nyttårsdag.

– Vi får 32 av de aller beste alpinistene i verden hit til Holmenkollen. Det har lenge vært et ønske fra skiforbundet og alpinmiljøet om å få til et slik renn. Jeg tror det blir en fantastisk opplevelse, sier hun.

Arnesen tror også rennet blir helt spesielt.

– Endelig kommer verdenscupen til hovedstaden. Med disse rammene tror jeg det kan bli helt magisk, sier han.

Les: Verdenscupsjefen om Kristoffersens parallellrefs: – Ja vel?