Spørsmålet Carlsen ikke kan tenke på: – Det kryper inn i hjernen

Fredag starter VM når Magnus Carlsen og Fabiano Caruana møtes til det første av opptil tolv partier på «The College» midt i mektige London.

Det gamle undervisningsstedet er nå bygget om til en sjakkarena der verdens øyne er rettet mot et lydtett rom omkranset av tunge, sorte tepper. Der skal Carlsen og Caruana kjempe intense slag om hvem som får retten til å kalle seg verdens beste sjakkspiller.

– Magnus gleder seg, han liker å møte de aller beste. Han møter den nest beste, og jeg tror det er det som skal til for at han er supermotivert, sier manager Espen Agdestein til NRK.

Frykter Carlsen legger opp

Magnus Carlsen, verdensener og regjerende verdensmester, har alt å tape i London. Hva skjer om han taper VM-kampen?

Søster Ellen Carlsen tror broren kan finne på å legge opp.

– Jeg er usikker på om Magnus' reaksjon kommer til å bli «nå skal jeg vinne den neste kandidatturneringen og slå Caruana i neste VM-kamp» eller «fy fader, nå gidder jeg ikke mer, jeg legger opp», sier Ellen Carlsen i podkasten Sjakksnakk.

SØSTER: Ellen Carlsen frykter lillebroren legger opp med tap i VM. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Magnus Carlsen selv har brukt litt tid på å tenke på det, selv om han ikke vil.

– Da blir jeg veldig lei meg. Jeg kan ikke tenke på det nå. Jeg skal prøve å være på mitt aller beste, sier Carlsen i podkasten Sjakksnakk.

Han var langt fra sitt beste i forrige VM-kamp, da han til slutt slo Sergej Karjakin i tie break. Denne gangen møter han langt tøffere motstand.

Fabiano Caruana omtales som hans tøffeste VM-motstander noensinne. Han har nylig levert to meget gode turneringer, og har nesten ikke vist svakhetstegn. I tillegg er han kun tre poeng bak Magnus Carlsen på FIDE-rankingen.

– Jeg skulle ikke ha spurt om det

I podkasten Sjakksnakk åpner Carlsen seg litt, og han forteller at det ikke er lett å se for seg et liv uten å være verdens beste sjakkspiller.

– Det er et spørsmål som kryper inn i hjernen og er vanskelig å unngå, men det blir rart å svare på det. Jeg vet ikke hva som skjer da, sier Carlsen.

Men han forstår at spørsmålet stilles. For ti år siden gjorde han nøyaktig det samme.

– I 2008 var jeg hjelper for Vishy Anand. Jeg spurte hva som skjedde om han tapte, kanskje han kom til å legge opp? Jeg mente ikke noe vondt med det. Men jeg skjønte på Anands trener Petter Heine Nilsen (nå Carlsens sekundant) at jeg ikke skulle ha spurt om det.