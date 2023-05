Spør seg sjølv om toppjobben er verdt det: – Nokre veker er sjølvforakta stor

Lise Klaveness vart denne veka tildelt årets Peer Gynt-pris, som ho fekk for arbeidet sitt for likestilling, mangfald, menneskerettar og demokrati i fotballverda.

Men jobben som fotballpresident er meir enn berre fryd og gammen. For med nærare to hundre reisedøgn i året og tallause timar på jobb, blir ho fleire dagar borte frå kona Ingrid og dei tre sønene deira.

– Det betyr at det er eit helsike å finne balansen på heimebane. Eg har små barn, så eg «balar» på kan ein seie. Nokre veker kjennest det betre, medan andre veker er sjølvforakta stor, seier Klaveness til NRK.

– Det blir som ein spagat mellom jobb og familielivet, noko som er krevjande.

VINNAR: Jurymedlem i Peer Gynt-komiteen Hanne Krogh og Lise Klaveness saman etter tildeling av prisen. Foto: Espen Myklebust Haugen / NRK

Klaveness presiserer at det viktigaste er å vere ei god mor og eit godt menneske for dei rundt seg. Ho legg til:

– Eg ser eg ikkje på meg sjølv som eit offer. Heile jobben i toppfotballen er 24/7, og du må vere «på» heile tida. Likevel synest eg dette er såpass engasjerande og viktig, at kvar veke som oftast går i pluss.

–Tenkjer du nokre gonger at det ikkje er verdt det?

– Eg stiller meg det spørsmålet kvar veke, for det er utruleg viktig for meg å vere motivert. Ein ønskjer å gjere alt for dei rette grunnane, men det er ikkje alltid like lett å vite kva dei rette grunnane er. Det er noko eg grublar mykje over, seier ho.

Men i leitinga etter svar på spørsmålet, er utfallet gjerne det same.

– Det endar som oftast med «jo, det er verd det», og når svaret blir ja, gjer eg berre slik eg alltid har gjort.

ENGASJERT: Pressetreff med fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Anerkjenning på godt og vondt

Den hektiske kvardagen har ikkje berre gått utover privatlivet. På vegen mot heidersprisar og anerkjenning, har Klaveness vorte møtt med krass kritikk.

– Vi får sjølvsagt ein del ros og støtte for arbeidet vi gjer. Samtidig blir utruleg mange provoserte, sinte, og lurer på «kven eg trur eg er», så det er veldig delt. Det siste året har vore prega av ulike sider av skalaen.

For henne handlar det om å stå for dei verdiane ein fremjar i tjukt og tynt, uavhengig kritikk.

– Alt botnar i å setje lys på dei strukturane vi ser på som destruktive. Heldigvis har eg eit lag som står bak dei verdiane eg fremjar, derfor ser eg heller ikkje på Peer Gynt-prisen som ei individuell anerkjenning. Dette er noko eg gjer saman med Norsk Fotballforbund. Eg leier eit lag som har gjort dette saman, seier Klaveness.

Det er over eitt år sidan Klaveness reiste seg på FIFA-kongressen i Doha, der ho talte FIFA og Qatar midt imot. Sidan den gong har namnet «Lise Klaveness» fått stor internasjonal merksemd.

Se hele talen til Klaveness Du trenger javascript for å se video.

For sjølv om Norges Fotballforbund stiller seg bak henne, må ho som oftast fremje bodskapane åleine. Det kan vere ei påkjenning.

– I alle leiarposisjonar er det slik at ein på eit tidspunkt må fronte noko åleine med både kropp og sjel. Det humøret ein er i, eller den sjølvtilliten du har den dagen, må du bruke til å levere. Det kan vere krevjande.

Å stå i nedturar

Klaveness tapte i starten av april kampen om ein plass i UEFAs øvste styre, eksekutivkomiteen. Ho har likevel ei evne til å sjå framover, og er allereie klar til å stille igjen i 2025

– For å fremje våre verdiar, var det ingen annan måte å gjere det på enn å prøve å bli ein del av styret. Vi visste at eg ikkje ville komme inn i Exco (UEFAs hovudstyre) i år. Når vi ser tilbake og evaluerer, er konklusjonen at vi skal prøve igjen dei neste åra. For meg er dette berre starten på neste valkamp, seier ho.

NEDTUR: Lise Klaveness snakka med journalistane etter UEFA-kongressen 5. April. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Same helg vart det stadfesta at Sveits fekk tildelt EM-sluttspelet for kvinner i 2025, som var skuffande for den norske og nordiske delegasjonen. Noreg, Danmark, Finland og Sverige søkte i fellesskap om få sluttspelet til Norden.

– Eg trur avgjerda var svært politisk. Eg trur heller ikkje det hjelpte at EM-tildelinga var same helg som val av UEFA-styret, der fleire nordiske stilte. Søknaden vår om å arrangere meisterskapen var god, og vi fekk stemmer frå fleire viktige menneske i Exco. Likevel hadde Sveits færrast motstandarar, og vart nok sett på som meir nøytrale. Norden på si side vart sett på som meir politisk aktive, noko eg trur kan ha spelt ei stor rolle.

Ifølgje Klaveness er framtida hennar og NFFs på ingen måte usikker. Dei skal halde fram med å jobbe målretta om eit betre Fotball-Noreg og- Europa.

– Det arbeidet held fram med like stor styrke, seier Klaveness.