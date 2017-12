Sponsorkongens råd til idrettskvinnene: – Må bli tøffere i kjeften

– Inntektsforskjellen skyldes evnen til å kare til seg private sponsorer og få mest penger ut av de avtalene, konkluderer han.

Lund har i en mannsalder pumpet millioner inn i norsk idrett gjennom sin tidligere rolle som sponsorsjef i blant andre DNB og Vital. Han er ikke i tvil om hva som skal til for at Norges toppidrettskvinner skal få en større bit av sponsorkaken:

– De må bli tøffere i kjeften, mer pågående, mer harde i hodet i forhandlingene, i tillegg til å ha levert sportslig – som ofte er en betingelse for å få de store beløpene.

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

«Jeg tar til takke med det jeg får»

Sponsorkongen er nemlig klar på hva som er årsaken til de enorme inntektsforskjellene i norsk idrett.

– Jeg tror i første rekke det skyldes den frekkheten menn har i forhandlinger. Kvinner er litt mer beskjedne, litt mindre pågående når det gjelder å få ut penger fra private sponsoravtaler, konstaterer Lund.

Han har selv opplevd at mannlige toppidrettsutøvere i mye større grad er klar over sin egen verdi, og at de dermed får mer ut av personlige sponsoravtaler.

– Menn vet hva de vil ha, for å inngå en avtale. «Får jeg ikke det, så har vi noe å forhandle om». En jente ofte er mer «jeg tar til takke med det jeg får». Hvis man holder på med det lenge nok, så øker inntektsforskjellene mellom menn og kvinner betraktelig, forklarer Lund, og fortsetter:

– Menn er definitivt mer bevisst sin egen verdi.

Heidi Løke råder kvinner til å søke hjelp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Løke: – Jeg er ganske hard

– Utnytter næringslivet seg av at kvinner kan være mindre pågående i forhandlinger?

– Nei, jeg tror ikke sponsorene utnytter dette. Får man beskjed av en utøver at «denne avtalen vil jeg gjerne ha», så strekker man seg lenger for å etterkomme dette kravet, sammenlignet med å møte en utøver som ikke helt vet hva man vil, og mer eller mindre tar til takke for det man får, svarer Lund.

Håndballandslagets veteran Heidi Løke råder kvinner til å innhente profesjonell hjelp i forhandlinger med sponsorer.

– Hvis man er forsiktig, så kan man heller få noen til å hjelpe seg. Det er veldig mange der ute som har greie på dette og som vet hvordan nivået bør være, poengterer hun.

– Hvordan er du selv i forhandlinger?

– Jeg er ganske hard, ja. Jeg har vokst opp med fem brødre, så jeg tror det har hjulpet meg litt, smiler Løke.

Landslagets toppscorer Nora Mørk er på sin side ikke helt enig med Jacob Lund i at kvinner ikke er «tøffe nok i kjeften».

– Det får være hans mening, men det kommer også an på den enkelte utøveren. Jeg tror det varierer fra person til person og at det ikke handler om kjønn, sier Mørk.

