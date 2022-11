Sponsor trekker seg etter Tysklands armbind-helomvending

Det bekrefter administrerende direktør Lionel Souque, ifølge den tyske avisen Der Spiegel.

– Selskapet ønsker å ta tydelig avstand fra holdningene til Fifa og uttalelsene fra president Gianni Infantino. Det er grunnen til at Rewe trekker seg som sponsor for Det tyske fotballforbudet, sa Souque.

– Vi står for mangfold – og fotball er også mangfold. Fifas skandaløse holdning er absolutt uakseptabel for meg som administrerende direktør i et mangfoldig selskap og som fotballfan, fortsetter han.

Die Weld skriver at reklameeffektene til Rewe vil bli gitt bort gratis med umiddelbar virkning. Selskapet annonserte selv at de vil ta kostnadene. Rewe vil donere inntektene når kampanjen avsluttes.

– Meget interessant utvikling

Tyskland, England, Nederland, Danmark, Wales, Belgia og Sveits hadde alle planlagt å bruke et regnbuefarget kapteinsbind med teksten «OneLove» under VM i Qatar, men etter trusler om sportslig straff fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har samtlige snudd.

Rewe informerte forbundet i oktober om at de ønsket å trekke seg fra avtalen etter VM, men etter at Tyskland valgte å droppe «OneLove»-armbindet trakk de seg med umiddelbar virkning.

OPPSTYR: Flere nasjoner har brukt de regnbuefargede kapteinsbindene i lang tid. Foto: CARL RECINE / Reuters

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener det er synd at det er sponsorene som må ta ansvar for å fortelle hva man mener om det Fifa nå prøver å gjennomføre.

– Samtidig er det de som faktisk sitter med den makta som skremmer Fifa aller mest. Det er en meget interessant utvikling. Vi får bare håpe at tyskerne og andre blir så inspirert at noen tør å teste grensene for hva Fifa tør å komme med av sanksjoner hvis noen bruker dette armbindet, sier Saltvedt til NRK.

KOMMENTATOR: NRKs Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

– Markering mot diskriminering

Han er ikke i tvil om at Rewes valg om å trekke seg er riktig.

– Rewe bruker den makten de har, og forhåpentligvis er det andre som begynner å true med det samme. Dette er et språk selv Gianni Infantino forstår.

– Hva kan vi vente oss videre nå?

– Denne saken er langt fra over. Nå har Fifa selv satt seg i en posisjon, og så får vi se hva konsekvensene blir. Det er kanskje på tide at de viser en viss kulturforståelse tilbake, og står inne for det de har påstått når det gjelder at menneskerettighetene faktisk har en sentral plass i både alt de driver med og i hva et VM skal være, sier han.

Han fortsetter:

– Det er jo det dette dreier seg om, det er en markering mot diskriminering. Det er ikke noe som er retta mot Qatar spesifikt, i det hele tatt.