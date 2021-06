Sponsor reagerte kraftig etter desse bileta – braut avtalen med norsk OL-håp

Maratonløparen Sondre Nordstad Moen stilte nemleg opp i ein piggsko-modell frå Nike under arrangementet «Night of Highlights» på Bislett, til trass for at han var under kontrakt med Asics.

Det forsøkte Moen å kamuflere. Han fargelagde skoa svart, men det var ikkje nok til å lure sponsoren.

– Internett er internett, og då gjekk det veldig kort tid før Asics tok kontakt og var veldig skuffa, fortel manager André Hjorteseth til NRK.

No legg Moen og manager Hjorteseth seg flat, men ser likevel ikkje mørkt på framtida – sjølv utan skoleverandør.

– Det er jo utruleg kjedeleg, men no kan eg springe i det eg vil, innrømmer Nordstad Moen til NRK.

Det var Nettavisen som omtalte saka fyrst.

Braut kontrakten

«Termineringa er ein konsekvens av idrettsutøvaren si slutning om å bryte tilliten. Asics er i framsetet i utviklinga av høgteknologiske, innovative fottøy og klede for å støtte behova til utøvarane, og for å kunne fortsette denne suksessfulle strategien, må tillit vere grunnleggande», heiter det i ein pressemelding frå Asics.

Det var Moen og trenar Renato Canova som tok avgjersla om å springe i Nike sine sko.

I GODT DRIV: Sondre Nordstad Moen sprang inn på tida 28.11,71. Foto: Lise Åserud / NTB

Piggskoa til Asics sat ikkje som ønska, og difor blei dei vraka.

– Eg er 30 år, eg er ikkje noko ungdom lenger. Det er noko eg må ta ansvar for sjølv, seier Moen og fortset:

– Eg valte å springe med noko eg har trent med det siste året, og som eg var sikker på eg kunne gjennomføre eit løp med utan konsekvensar undervegs eller etter løpet. Alternativet var å ikkje springe, men både treninga og sjølve løpet var viktig for meg.

– Var dette ein konsekvens du var førebudd på då du tok valet?

– Nei, dette var ikkje noko eg fokuserte på, seier han.

Den støyten må manager Hjorteseth no ta.

– Det var ein kjedeleg greie. Asics låg seg verkeleg i selen for å leggje til rette og satse på han. Ein ynskjer jo ikkje å stå fram slik. Det var kanskje det kjipaste, at vi skuffa dei, seier Hjorteseth.

BETRE SKO: Moen valte å springe i det kjente og kjære, nemleg Nike sine sko. Han var tidlegare sponsa av det amerikanske supermerket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Står fritt til å velje

Sjølv om Moen har mista kontrakten med ein av verdas største merker, er han ikkje heilt i kjellaren av den grunn.

Med tanke på at løparen valde vekk sin eiga sponsor og knytte på seg Nike i staden, er det vel kanskje ikkje så forferdeleg trist at samarbeidet er avslutta.

Planen før sesongen var i utgangspunktet å stå utan skokontrakt, men så kom Asics på bana med eit tilbod dei ikkje kunne avslå.

No er det tilbake til den opphavlege planen, og skobudsjettet på 40.000 kroner frå eiga lomme.

– Slik utviklinga har vore dei siste par åra, så er det vanskeleg å vite om du har konkurransedyktige sko. Ein del av dei leverandørane som har tatt opp kappløpet med Nike, har litt dårleg tid vil eg tru, seier Moen.

Han meiner det er ein fordel å stå fritt på skomerkefronten.

– Det viktigaste er at du har ein sko som sit godt på foten. Når du prøver ein sko for første gong, så skal du nesten vite etter to til tre minuttar med springing om den er bra for deg. No kan eg springe i akkurat det eg vil.

Rivande skoutvikling

– Meiner du dette bør vere framtida for løparar?

– Det kan det vere. Eg har jobba på joggeskobutikk i mange år, og er heilt klart av oppfatninga at det ideelle er å kunne trene i alle ulike merker, viss ein skal vere kynisk. Det er få merker som er hundre prosent optimalisert i alle kategoriar av sko, seier Moen.

Manager Hjorteseth fortel at planen for Moen er å gå utan skoavtale resten av året.

SER MOT OL: Det største målet i år for Moen er sjølvsagt OL i Tokyo i juli. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi er ganske hardt inne på tanken å berre halde oss til det. Vere ein av dei få i verdseliten som går heilt utan skoavtale, og heller kjøpe våre eigne sko. Det å kunne variere mellom dei beste skoa frå Nike, Adidas eller Asics på forskjellige type økter og konkurransar, kan fort vere ein styrke akkurat no, seier Hjorteseth.

Likevel er det ikkje til å komme over at ein lukrativ skoavtale gir ein økonomisk fordel.

– Men vel du for eksempel å springe for ein klesleverandør, så står du ganske fritt. Dei største skoleverandørane vil jo helst at du spring i ein heilt «plain» singlet. Det er noko ein kan tenkje på, om ein ser på totalen – heilskapsbiletet, avsluttar Moen.