Spøkefull Ingebrigtsen etter publikumsstunt: – De er jo helt «daue»

– Det er gøy, sier en smørblid Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

21-åringen løp inn til 2.-plass i heat to med tiden 13.13,92.

Ingebrigtsen åpnet i kjent stil rolig, men måtte sette opp farten ta feltet sprakk opp. Løpeesset trengte bare å sette inn et lite gir før han var oppe i «hovedfeltet» igjen.

– Ufattelig deilig når de andre senket farten der, sier han om løpet.

Nordmannen manøvrerte seg tilsynelatende enkelt fremover og virket til å ha god kontroll hele veien til mål. Opp oppløpssiden tok han seg til og med tiden til å hause opp publikum mot mål.

– Herregud, de er jo helt «daue». Neida, jeg prøvde å gi dem noe å heie på, det er jo derfor vi er her, sier Ingebrigtsen og trekker på smilebåndet.

– Kjekt å se at han har mer å gi etter 1500-meteren og får med publikum på det, sier forloveden Elisabeth Asserson.

Nesten-krasj

Men skjebnen kunne ha blitt en helt annen for Ingebrigtsen, som løper VM-finale natt til mandag. Sandnesgutten holdt nesten på å gå i bakken da amerikaneren William Kincaid falt midtveis i løpet.

– Det er fordelen med å ligge så langt bak. Du har god reaksjonstid. Sånn skjer. Dumt for han som trynet, men mye armer og bein, sier 21-åringen.

Ingebrigtsen klarte så vidt det var å hoppe unna.

– Det var en lykke at Jakob ikke gikk ned der, sa NRKs kommentator Jann Post om situasjonen.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen hadde kontroll under forsøksheatet i Eugene. Foto: Carmen Mandato / AFP

– Kunne ha løpt roligere

Mot slutten dannet det seg en tetgruppe i front, som komfortabelt tok seg vider til finale. Etter løpet mener Henrik Ingebrigtsen at broren kunne ha spart litt mer krefter og holdt igjen mer enn han gjorde.

– Jakob er litt, ikke irritert, men han kunne sprunget ti sekunder roligere og fortsatt gått videre. Hvis han fikk ønsket sitt oppfyllt, så hadde han spart ti sekunder med krefter. Det er ti sekunder ned til den dårligste tiden som gikk videre, sier han.

Samtidig lovpriser han lillebrorens innsats og ser lyst på mandagens finale:

– Men jeg tror han fikk mange positive svar. Man må huske at han har tre 1500-metere i beina, så så bra som det ser ut som at han håndterer dette forsøket, så tror jeg at i finalen kommer han til å føle seg enda bedre.

– Jeg syns han så helt fantastisk ut, legger han til.